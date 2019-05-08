Футболист Караваев: "Аякс" показывает классную игру, они должны быть в финале ЛЧ

Российский игрок голландского клуба "Витесс" Вячеслав Караваев поделился своим мнением о предстоящем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".

— После того как "Аякс" прошёл "Реал" и "Ювентус", я уже ничему не удивляюсь. Победа амстердамцев над "Тоттенхэмом" могла получиться и более убедительной, — сказал Караваев в интервью "Советскому спорту". — В ответной игре жду футбольное шоу. Фаворитом, конечно, будет "Аякс". При поддержке своих болельщиков они должны выходить в финал. "Аякс" действительно показывает классный футбол.

Напомним, что "Аякс" и "Тоттенхэм" сыграют сегодня в 22:00. Первый матч завершился победой голландцев со счётом 1:0.

Вчера "Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов.