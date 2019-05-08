Стул, которым Кокорин ударил Пака, уничтожат после суда

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Стул, которым Кокорин ударил Пака, уничтожат после суда

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Решение о том, что вещественный документ подлежит уничтожению, стало последним на скандальном суде.

В Пресненском районном суде Москвы вынесли приговор по скандальному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба они получили реальные сроки: год и шесть месяцев форварду "Зенита", год и пять месяцев полузащитнику "Краснодара". Но это были не все решения судьи.

— Деревянный стул как вещественное доказательство — уничтожить, — огласила судья Елена Абрамова.

Отметим, что вокруг стула ходило много споров: не было до конца понятно, тот ли самый стул, которым наносился удар, был изъят в ходе следствия. Однако существенного влияния на ход дела этот эпизод не оказал.

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