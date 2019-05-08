Жена Кокорина о приговоре: Что за ад-то такой?

Жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение суда, по которому её муж будет находиться в СИЗО ещё семь с половиной месяцев.

— Я не знаю, кому это надо? Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой? — передаёт слова Дарьи наш корреспондент. — У него карьера *** закончена. Детей как он увидит? Сейчас ещё шоу на две недели. Сериал продолжается! Как можно таких талантливых людей губить?

Отметим, что Валитова и жена Мамаева Алана не смогли сдержать эмоций и прослезились прямо в зале суда.