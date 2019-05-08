Ковальчук: С такими партнёрами даже я в ворота могу встать!

Звёздные форварды сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук ответили на вопросы журналистов перед вылетом на чемпионат мира в Словакию.

— Илья, с новым главным тренером "Лос-Анджелеса" Тоддом Маклелланом уже общались?

Ковальчук: — У нас сейчас тема — сборная, какой Маклеллан?

— Как настроение у вас?

Ковальчук: — Отличное, хорошо потренировались.

— Илья, скажите, какие у вас ожидания от чемпионата мира? Вы последний раз участвовали в мировом первенстве в 2015 году.

Ковальчук: — Слава богу, что мы все участвуем в 2019 году. Ожидания позитивные. Команда очень хорошая собралась, в коллективе никаких проблем нет.

— Александр, у вас за плечами три победы на чемпионатах мира. Какие сейчас находите внутренние мотивации, чтобы бороться за победу?

Овечкин: — Выиграть в четвёртый раз. В команде все друг друга поддерживают. Мы едем за золотом, других вариантов быть не может.

— Вы оба были капитанами сборной. Как на этот раз делили лидерство?

Ковальчук: — Мы его не делим. У нас 22 лидера в команде. Поэтому неважно, у кого какая нашивка. Все играем за герб на груди. Я думаю, что это самая маленькая проблема.

— Илья, вас непривычно видеть в таком звене, которое называют оборонительным. Насколько вам там комфортно?

Ковальчук: — Мы последние две игры начинали первыми, так что мы — первое звено. На самом деле у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвёртого. Все слушают, чью фамилию тренер назовёт, выходят и с полной самоотдачей выкладываются на льду. Понятно, что здесь у ребят не будет тех ролей, которые есть у них в клубах. Мы об этом говорили между собой, и никаких обид быть не может.

— Александр, как вам играется с Капризовым в новом звене?

Овечкин: — Он талантливый парень. Как говорится, молодость и опыт приведут к чему-нибудь хорошему.

— Пора ему в Миннесоту ехать?

Овечкин: — Ну я же не Капризов! У него своя голова на плечах есть. Взрослый парень, сам знает, что ему делать.

— Вы сейчас играете звёздным составом. От этого расслабон есть или наоборот?

Ковальчук: — Нет никакого расслабона. Мы получаем удовольствие от процесса. Например, я Никиту Кучерова или Сергачёва раньше не знал особо. Ребята очень талантливые. Отличный сезон провели. Поиграть с ними в одной команде — одно удовольствие. С такими партнёрами даже я в ворота могу встать. Поэтому никакого расслабона быть не может, тем более с таким тренерским штабом. Там не расслабишься особо.

— Как вас родные и близкие поддерживают, какие слова напутствия говорят?

Ковальчук: — Удачи желают. На вторую неделю у меня прилетит семья в Братиславу. Будут поддерживать нас непосредственно на стадионе. Люди на улице нас встречают, желают удачи. Говорят, что будут смотреть игры. Мы всю ответственность чувствуем.

Овечкин: — Мои родители не смогут прилететь. Прилетит моя жена Настя и, может быть, её сестра.