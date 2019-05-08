Адвокат: Кокорину и Мамаеву выгодно не подавать апелляцию, а ждать УДО

По словам юриста Алексея Михальчика, футболисты имеют возможность выйти по условно-досрочному освобождению.

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дали реальные сроки, однако вполне возможен вариант, при котором им не придётся отбывать их полностью. Во-первых, по информации Лайфа, адвокаты игроков будут добиваться того, чтобы осуждённых не переводили в колонию, а оставили работать в СИЗО в качестве хозяйственной обслуги.

Как известно, в июле 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима. По нему уже больше 400 заключённых вышли на свободу. Благодаря ему футболисты, фактически пробывшие в изоляторе семь месяцев, уже отбыли 10,5 месяца из своих сроков.

Как Лайфу пояснил адвокат Алексей Михальчик, Кокорину и Мамаеву в этой ситуации выгоднее не пользоваться своим правом на апелляцию, которое действует в течение десяти дней с момента оглашения приговора. Игрокам логичнее не противиться решению суда, а воспользоваться возможностью выйти по УДО. Эта опция становится доступна по прошествии половины срока, а 10,5 месяца из 17 и 18 месяцев, которые дали футболистам, — это даже больше.

Кроме того, игрокам понадобятся положительные характеристики из СИЗО, где они и отбыли эту часть наказания. А благодарственные письма они демонстрировали уже во время судебных заседаний. Это означает, что Кокорин и Мамаев вполне могут выйти на свободу раньше, чем кажется. Если же эта схема не окажется рабочей, то футболисты покинут места лишения свободы в ноябре и декабре 2019 года.