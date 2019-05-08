Роман Ротенберг: Наш слоган на ЧМ — с нами Россия!

Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг заявил, что команда нуждается в поддержке всей страны.

— Мы едем на чемпионат мира со слоганом: с нами Россия! Этот слоган сделан для того, чтобы объединить всех нас, команду с нашими болельщиками. Хотим, чтобы команда чувствовала поддержку всей нашей страны. Почти 140 миллионов человек в каждой игре будут за нас переживать, — сказал журналистам на дне открытых дверей в Новогорске Ротенберг.

— Мы делаем всё возможное, чтобы как можно больше болельщиков прилетело. Мы организовали приезд для всех жён, родственников, детей хоккеистов, чтобы мы были как одна хоккейная семья. Это окажет моральную поддержку игрокам. Хоккеисты должны чувствовать себя как дома. Команда — это братство, — заключил он.

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