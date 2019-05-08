Насколько Кокорин и Мамаев подешевели за время в СИЗО?

Трансферная стоимость футболистов существенно снижается, пока они отлучены от игры.

Нахождение в СИЗО повлияло не только на имидж и душевное состояние Кокорина и Мамаева, но и на их стоимость на трансферном рынке. Она существенно снизилась за время в СИЗО.

Павел Мамаев, "Краснодар", 30 лет Стоимость до СИЗО — 6,5 миллиона евро

Стоимость сейчас — 4 миллиона евро

Разница — 2,5 миллиона евро Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Александр Кокорин, "Зенит", 28 лет Стоимость до СИЗО — 11 миллионов евро

Стоимость сейчас — 7,5 миллиона евро

Разница — 3,5 миллиона евро Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

То есть суммарно футболисты стали стоить на 6 миллионов евро меньше. При этом Кокорин может и вовсе стать свободным агентом, не выходя на свободу, — его контракт с "Зенитом" заканчивается 30 июня.

Мамаев же даже к концу своего срока точно останется игроком "Краснодара", поскольку его соглашение с клубом рассчитано до конца года.

Адвокат: Кокорину и Мамаеву выгодно не подавать апелляцию, а ждать УДО