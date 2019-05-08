Хоккеист Кузнецов: В сборную никого насильно не заставляют приезжать

Нападающий сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов после презентации национальной команды в Новогорске ответил на вопросы журналистов.

— Какие ожидания у вас от чемпионата мира?

— Положительные. Большая честь играть за сборную страны. Сюда никого не заставляют приезжать насильно. Все приезжают с большим желанием. Самое главное — нам нужно играть друг за друга и понимать, что перед командой поставлены большие задачи. Не бывает такого, что за один день всё станет получаться. Это кропотливая работа, в которой мы должны быть одним целым.

— Пять лет Россия не выигрывала золотые медали. Не давит на вас это?

— Давления нет, просто есть ответственность. Как сказали уже сегодня, многое зависит от того, как играет сборная. Олимпийские игры это показали.

— Уже успели перестроиться после НХЛ?

— Конечно. Сюда приезжаешь с большими эмоциями. И русская речь в раздевалке, и музыка — всё родное. Это настраивает на позитивный лад. Даже если есть усталость, то она уходит.

— Евгений, у вас такой звёздный состав, что даже Ковальчук играет в четвёртом звене. Не будет проблемой, что кому-то не будет хватать игрового времени?

— У нас есть четыре равных звена, и неправильно разделять команду на звёзд и остальных. Были примеры, когда и посильнее собирались сборные. Например, в Питере в 2000 году не получилось выступить хорошо, а по именам сборная выглядела фаворитом турнира. Так что главное — играть друг за друга, ловить шайбы на себя, забивать голы. Нужно правильно относиться ко всему, в том числе и прессу поменьше читать.

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— Какие-то выводы сделали после двух поражений на последнем этапе Еврохоккейтура?

— Да. Третья игра показала, что мы намного лучше выполнили установку на игру. Потерь было меньше, впятером в обороне играли, все помогали друг другу. С чехами важная игра была. Если бы мы проиграли три матча подряд, то, наверное, и настроение другое сейчас было.

— За счёт чего у вашего звена пошла игра с чехами?

— Бывают такие матчи, когда у кого-то идёт, а у кого-то не идёт игра. Так получилось, что мы создавали моменты, решали их. Ребята тоже старались, бились, полностью отдавались игре.

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