Лига камбэков! "Тоттенхэм" отыграл у "Аякса" три гола и выгрыз билет в финал ЛЧ

Английский клуб проигрывал с разницей в три мяча, но за 45 минут перевернул ситуацию с ног на голову.

Казалось, после невероятного камбэка "Ливерпуля" в игре с "Барселоной" в Лиге чемпионов не может произойти ничего круче. Однако лондонский "Тоттенхэм Хотспур" сотворил ещё одно чудо. На чужом поле после первого тайма ответного матча с "Аяксом" "шпоры" горели со счётом 0:2, а по сумме двух встреч проигрывали и вовсе в три мяча.

Но команде Маурисио Почеттино удалось совершить, казалось, невозможное. Лондонцы за один тайм забили три мяча, и это перевернуло ситуацию. Общий счёт стал 3:3, и именно "Тоттенхэм" прошёл в финал, поскольку все три мяча забиты на выезде. При этом все голы оказались на счету одного человека — бразильца Лукаса Моуры, который, кстати, трижды отправлял мяч в сетку нерабочей левой ногой, а последний гол забил в последние мгновения компенсированного времени.

2:3 в этом матче и 3:3 по сумме двух встреч — "Тоттенхэм" на последних секундах выгрыз путёвку в первый в своей истории финал Лиги чемпионов, где встретится с "Ливерпулем".

Лига чемпионов, 1/2 финала.

Ответный матч.

"Аякс" — "Тоттенхэм Хотспур" — 2:3, общий счёт — 3:3 ("Тоттенхэм" идёт дальше за счёт голов в гостях).

Голы: де Лигт 5' (1:0), Зиеш 35' (2:0), Моура 55', 59', 90+6' (2:1, 2:2, 2:3).