В погоне за миллионом долларов: в США стартовал второй сезон PFL

В ночь с 9 на 10 мая в Нью-Йорке стартовал второй сезон промоутерской организации Professional Fighting League, ставшей популярной во всём мире благодаря розыгрышу Гран-при, победители которого в различных весовых категориях становятся обладателями 1 млн долларов.

Победитель первого сезона PFL из России Магомед Магомедкеримов (24-5-0) принял решение остаться и во втором сезоне, проведя стартовый поединок против 36-летнего американского ветерана Джона Ховарда (27-15-1), известного по выступлениям в UFC.

Ховард до встречи с Магомедкеримовым уже имел опыт выступлений против спортсменов из России: в 2016 году в рамках организации WSOF Джон проиграл судейским решением Абубакару Нурмагомедову, а в 2018 году одержал досрочную победу над Гасаном Умалатовым.

Находясь в статусе безоговорочного фаворита, Магомедкеримов с первых же секунд подтвердил предстартовый расклад, переведя оппонента на канвас. Проведя фактически весь раунд на сопернике, чемпион из России завершил поединок удушающим приёмом за 6 секунд до окончания стартовой пятиминутки. Магомед остаётся главным претендентом на победу во втором сезоне.

В другом поединке розыгрыша Гран-при в среднем весе состоялся дебют в организации PFL непобеждённого экс-бойца организаций Fight Nights Global и АСВ Гамзата Хирамагомедова (7-1-0). Соперником дагестанского спортсмена стал 28-летний бразилец Глайсо Франка (20-5-0), для которого этот поединок также стал дебютным в организации PFL. Южноамериканец всё же имел гораздо больший опыт выступлений в ММА, включая три поединка в лучшей лиге планеты — UFC.

Соперники изъявили желание выяснить отношения в стойке, поочерёдно потрясая друг друга правыми оверхендами, один из которых оставил на лице Гамзата рассечение под левым глазом. В надежде забрать первый раунд Хирамагомедов провёл прекрасный тейкдаун, но бразильцу удалось сразу же подняться в стойку. Спустя мгновение уже Франка перевёл оппонента на настил, но, в отличие от россиянина, выжал из этой ситуации 100%-й максимум, завершив поединок удушающим приёмом. Первое поражение в карьере 25-летнего москвича, но, учитывая формат розыгрыша "Гран-при миллионеров", Гамзат не утратил шансы стать победителем PFL, но для выхода в финал второго сезона ему необходимы будут только досрочные победы.