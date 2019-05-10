Возвращение Сильвы и Альдо: каким будет турнир UFC 237?

В ближайшие выходные Ultimate Fighting Championship вновь возвращается в Бразилию: в ночь на 12 мая в крупнейшем в Южной Америке государстве состоится турнир UFC 237, возглавляемый титульным поединком в весе "соломинки" между действующей чемпионкой Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде. Также в этот жаркий вечер зрители увидят выступления в клетке двух бразильских легенд: Андерсона "Паука" Сильвы и Жозе Альдо.

Для Роуз Намаюнас (8-3-0) защита титула станет первым поединком, который пройдёт за пределами Соединённых Штатов. После победы над Мишель Уоттерсон мировую славу и пояс чемпионки Роуз принесли два боя с Джоанной Еджейчик. 26-летняя американка стала злым гением польской спортсменки, дважды деклассировав некогда непобеждённую чемпионку.

Джессика Андраде (19-6-0) после уверенного спрута из трёх побед над топовыми Клаудией Гадельей, Тишей Торрес и Каролиной Ковалькевич застолбила за собой статус претендентки № 1. В 2017-м бразильянка уже билась за пояс чемпионки, но в тот вечер была разбита по итогам пяти раундов всё той же Джоанной Еджейчик. Какой получится на деле вторая попытка стать лучшей на планете? Безусловно, на стороне Андраде будут родные стены, сумасшедшее стремление отобрать пояс и превосходство в физической мощи.

В соглавном бою фанаты ММА увидят 44-й поединок в карьере Андерсона Сильвы. 44-летняя легенда смешанных единоборств переживает сейчас не самый лучший период бойцовской карьеры, но всё же с завидным упорством продолжает биться в клетке. Выиграв лишь в одном из семи последних поединков, Паук не стремится на пенсию. На этот раз в качестве оппозиции бразильца выступит американец Джаред Канонье (11-4-0), замыкающий топ-10 лучших средневесов UFC.

Другая бразильская легенда — Жозе Альдо (28-4-0), в отличие от Сильвы, не расстаётся с мыслью перед уходом на пенсию ещё раз примерить на талии чемпионский пояс. Для воплощения подобной мечты в реальность "Лицу со шрамом" предстоит пройти суровое испытание в лице топового австралийца Александра Волкановски (19-1-0), идущего с впечатляющей победной серией из 15 поединков! Альдо также подходит к этому столкновению в прекрасном настроении благодаря двум досрочным победам над Джереми Стивенсом и Ренато Карнейро. Фаворит в этом бою — Волкановски, но сколько раз уже Альдо шокировал мир? Возможно, лимит чудес в его карьере ещё не исчерпан…