"Динамо" и "Ростов" сыграли в безголевую ничью в Химках

Московское "Динамо" создало большое количество голевых моментов в матче 28-го тура чемпионата России, но вратарь "Ростова" Сергей Песьяков уверенно выручал свою команду — 0:0. Таким образом, обе команды заработали по одному очку.
Бело-голубые продолжают занимать 12-е место в турнирной таблице, а ростовчане располагаются на седьмой строчке.
Отметим, что перед матчем для всех болельщиков выступил Лев Лещенко с песней "День Победы".
Лев Лещенко в честь 74-й годовщины победы в ВОВ 1941 - 1945 годов. pic.twitter.com/xTNac3Nwu8— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 мая 2019 г.
Чемпионат России. 28-й тур.
"Динамо" — "Ростов" — 0:0.
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