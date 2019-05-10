"Динамо" и "Ростов" сыграли в безголевую ничью в Химках

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"Динамо" и "Ростов" сыграли в безголевую ничью в Химках

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Фото: РИА "Новости"/Алексей Филиппов

На "Арене Химки" подопечные Дмитрия Хохлова разошлись миром с командой Валерия Карпина — 0:0.

Московское "Динамо" создало большое количество голевых моментов в матче 28-го тура чемпионата России, но вратарь "Ростова" Сергей Песьяков уверенно выручал свою команду — 0:0. Таким образом, обе команды заработали по одному очку.

Бело-голубые продолжают занимать 12-е место в турнирной таблице, а ростовчане располагаются на седьмой строчке.

Отметим, что перед матчем для всех болельщиков выступил Лев Лещенко с песней "День Победы".

Чемпионат России. 28-й тур.

"Динамо" — "Ростов" — 0:0.

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