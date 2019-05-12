Конец сказке: Дуглас Лима отправил в глубокий нокаут Майкла Пейджа

Сенсация! Топовый, непобежденный британский полусредневес Майкл Пейдж потерпел первое поражение в карьере! Обидчиком супер звезды организации Bellator стал экс-чемпион Дуглас Лима, нокаутировавший уроженца Лондона во втором раунде на прошедшем сегодня в Иллинойсе (США) турнире Bellator 221.

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Майкл Пейдж (14-1-0) является одним из самых зрелищных бойцов в смешанных единоборствах. Стиль ведения боя англичанина завораживает фанатов ММА и деморализует соперников. До встречи с Лимой Пейдж вел победную серию из 14 поединков, 11 из которых были завершены досрочно. Одним из самых запоминающихся выступлений в карьере Майкла стал поединок против отчаянного бразильского "рубаки" Евангелисты "Киборга" Сантоса. Бой был завершен во втором страшным по силе ударом коленом в прыжке в исполнении жителя столицы Англии. Venom не просто нокаутировал бразильского ветерана, но и попросту поставил на его карьере жирный крест, сломав лобную кость Сантосу…

Пейдж являлся фаворитом в бою против 31-летнего Лимы (31-7-0) и от этого сражения зрители ожидали вновь яркого финала в исполнении британца, но Дуглас одурачил всех!

Майкл в привычной манере вел поединок, используя преимущество в длине конечностей. Англичанин раз за разом стал использовать фирменный "Удар Супермена", но каждый раз южноамериканец был бдителен и использовал контраргументы. К примеру, в первом раунде Лима подловил соперника в клинче и перевел на настил, тем самым забрав стартовую пятиминутку.

Во втором раунде наступила развязка. Пытаясь вновь потрясти Дугласа ударом руки в прыжке, Пейдж пропустил рубящий лоу-кик, сбивший Майкла с ног. В мгновение ока Лима среагировал на появившуюся возможность серией ударов руками в голову, тем самым отправив подданного Ее Королевского Величества в глухой нокаут. Феноменально! Дуглас Лима продемонстрировал реакцию прирожденного убийцы, став первым в истории бойцом ММА, одолевшего в клетке гениального атлета Майкла Пейджа!