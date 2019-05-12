Старикам тут не место. Бразильские звёзды UFC проиграли новому поколению

Сегодня, 12 мая, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошёл номерной турнир UFC 237, подаривший организации новую чемпионку и мысли о том, что легендарным ветеранам необходимо уходить из спорта вовремя…

В главном событии вечера обладательница чемпионского пояса в весе "соломинки" (52.0 кг) американка Роуз Намаюнас (8-4-0) проводила вторую защиту титула против топовой претендентки Джессики Андраде (20-6-0) из Бразилии. Ещё до начала боя было ясно, что Джессика имеет преимущество в физической мощи, и именно этот фактор стал предопределяющим в данном сражении.

Роуз уверенно начала поединок, разбивая соперницу джебами. Один из них привёл к рассечению на лице бразильянки. Намаюнас также запомнилась в стартовой пятиминутке прекрасным ударом колена по корпусу. В целом чемпионка доминировала в клетке, оказываясь быстрее Андраде на ногах и раз за разом оставаясь недосягаемой для претендентки. Но ещё в первом раунде зрители стали свидетелями генеральной репетиции в исполнении хозяйки клетки и сценария её геймплана: в то время как Намаюнас пыталась подловить бразильянку на "кимуру", Джессика предприняла попытку завершить бой слэмом… Но Бог уберёг.

Во втором раунде это техническое действие оказалось куда успешнее для претендентки и фатальным для чемпионки. Вновь оказавшись зажатой у клетки, Роуз не смогла придумать ничего лучшего в качестве контраргумента, как очередную попытку остановить физически более мощную соперницу болевым приёмом. Андраде среагировала молниеносно, буквально воткнув головой в канвас потерявшую бдительность Намаюнас. Громоподобный слэм, нокаутировавший американку! Браво, Джессика! Андраде — новый чемпион!

В соглавном бою вечера легендарный Андерсон Сильва вновь дал огромный повод скептикам продолжить разговоры о своей необходимой пенсии. На протяжении всего первого раунда некогда грозный и ужасный бразилец пропускал жесткие лоу-кики от Джареда Каннонье и в конце концов за считанные секунды до окончания пятиминутки был сломлен! Редкий вид нокаута в ММА, который отчётливо характеризует русская поговорка "Старость не радость". Но слышал ли её Паук?

Другая легенда из Бразилии Жозе Альдо выступил куда солиднее Сильвы, но всё же проиграл. Агрессивный боец из Австралии Александр Волкановски рвётся к титульному бою с крейсерской скоростью, сметая всех на своём пути. На этот раз досталось экс-чемпиону UFC, но следует отдать должное Альдо, сумевшему выстоять до финального гонга. Волкановски становится претендентом номер один, но не исключено, что для пущей уверенности австралийца сведут в претендентском бою с победителем потенциального поединка между Забитом Магомедшариповым и Брайаном Ортегой.