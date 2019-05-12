Старикам тут не место. Бразильские звёзды UFC проиграли новому поколению

В главном событии вечера обладательница чемпионского пояса в весе "соломинки" (52.0 кг) американка Роуз Намаюнас (8-4-0) проводила вторую защиту титула против топовой претендентки Джессики Андраде (20-6-0) из Бразилии. Ещё до начала боя было ясно, что Джессика имеет преимущество в физической мощи, и именно этот фактор стал предопределяющим в данном сражении.
Here we go! #UFC237 pic.twitter.com/TbqLBQ3S5u— UFC (@ufc) 12 мая 2019 г.
Роуз уверенно начала поединок, разбивая соперницу джебами. Один из них привёл к рассечению на лице бразильянки. Намаюнас также запомнилась в стартовой пятиминутке прекрасным ударом колена по корпусу. В целом чемпионка доминировала в клетке, оказываясь быстрее Андраде на ногах и раз за разом оставаясь недосягаемой для претендентки. Но ещё в первом раунде зрители стали свидетелями генеральной репетиции в исполнении хозяйки клетки и сценария её геймплана: в то время как Намаюнас пыталась подловить бразильянку на "кимуру", Джессика предприняла попытку завершить бой слэмом… Но Бог уберёг.
Во втором раунде это техническое действие оказалось куда успешнее для претендентки и фатальным для чемпионки. Вновь оказавшись зажатой у клетки, Роуз не смогла придумать ничего лучшего в качестве контраргумента, как очередную попытку остановить физически более мощную соперницу болевым приёмом. Андраде среагировала молниеносно, буквально воткнув головой в канвас потерявшую бдительность Намаюнас. Громоподобный слэм, нокаутировавший американку! Браво, Джессика! Андраде — новый чемпион!
#AndNew strawweight champion of the world | @JessicaMMAPro #UFC237 pic.twitter.com/euMDJyFJz9— UFC (@ufc) 12 мая 2019 г.
В соглавном бою вечера легендарный Андерсон Сильва вновь дал огромный повод скептикам продолжить разговоры о своей необходимой пенсии. На протяжении всего первого раунда некогда грозный и ужасный бразилец пропускал жесткие лоу-кики от Джареда Каннонье и в конце концов за считанные секунды до окончания пятиминутки был сломлен! Редкий вид нокаута в ММА, который отчётливо характеризует русская поговорка "Старость не радость". Но слышал ли её Паук?
He's done it!@AlexVolkanovski becomes the first man to defeat Aldo in a non-title UFC fight! #UFC237 pic.twitter.com/gxEg5rz9UU— UFC (@ufc) 12 мая 2019 г.
Другая легенда из Бразилии Жозе Альдо выступил куда солиднее Сильвы, но всё же проиграл. Агрессивный боец из Австралии Александр Волкановски рвётся к титульному бою с крейсерской скоростью, сметая всех на своём пути. На этот раз досталось экс-чемпиону UFC, но следует отдать должное Альдо, сумевшему выстоять до финального гонга. Волкановски становится претендентом номер один, но не исключено, что для пущей уверенности австралийца сведут в претендентском бою с победителем потенциального поединка между Забитом Магомедшариповым и Брайаном Ортегой.
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