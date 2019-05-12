Хватит чудес. "Манчестер Сити" выиграл АПЛ с отрывом в одно очко от "Ливерпуля"

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Хватит чудес. "Манчестер Сити" выиграл АПЛ с отрывом в одно очко от "Ливерпуля"

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Фото: © twitter / Manchester City

Судьба английского чемпионства решилась в последнем туре, и лидер не отдал своё первое место.

В Англии завершился один из самых сумасшедших футбольных сезонов за последние годы. На протяжении всего чемпионата в лидерах были две команды: "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". И именно они разыграли титул в самом последнем туре, но только не в очной встрече.

Команде из Манчестера для завоевания титула достаточно было победить. Их соперникам из Ливерпуля этого было мало: нужно было ещё поражение конкурентов. В какой-то момент этот сценарий был даже воплощён в жизнь: "Ливерпуль" повёл в домашнем матче с "Вулверхэмптоном", а "Манчестер Сити" пропустил гол от "Брайтона". В эту секунду чемпионами Англии впервые за 29 лет становились именно "красные", однако счастье на "Энфилде" продлилось недолго. Буквально через минуту "Сити" сравнял счёт, а затем продолжил забивать голы, уничтожая мечты ливерпульских болельщиков.

Сам "Ливерпуль" в итоге выиграл, набрал рекордные для себя 97 очков, но даже этого оказалось недостаточно для завоевания титула. Ведь "Манчестер Сити" набрал 98, в шестой раз став чемпионом Англии.

А ведь "Ливерпуль" за все 38 туров потерпел лишь одно поражение, но и то от "Манчестер Сити".

"Ливерпулю" не удалось ещё одно чудо, и теперь "красных" ждёт финал Лиги чемпионов, где им предстоит сыграть с другим английским клубом — "Тоттенхэмом". Который в свою очередь не удержал третье место в АПЛ, финишировав в итоге четвёртым.

Сумасшедшая конкуренция в Англии в этом сезоне была ещё и за золотую бутсу. В итоге их придётся выпустить целых три, потому что ливерпульцы Садио Мане и Мохаммед Салах, а также Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" забили равное количество голов — по 22.

<p>Лучшие бомбардиры АПЛ сезона 2018/2019. Фото: © <a href="https://www.skysports.com/football/live-blog/11661/11716352/premier-league-final-day-live" target="_blank">skysports.com</a></p>

<p>Итоговая таблица АПЛ сезона 2018/2019. Топ-10. Фото: © <a href="https://www.premierleague.com/tables" target="_blank">premierleague.com</a></p>

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