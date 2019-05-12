"Зенит" отметил чемпионство домашней победой над ЦСКА

Себастьян Дриусси отметился дублем, ещё один мяч забил Эмилиано Ригони. На счету Артёма Дзюбы ассистентский хет-трик.

С турнирной точки зрения поединок был гораздо более важен для ЦСКА — армейцы ведут отчаянную борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Однако после сегодняшнего матча этот тезис, скорее всего, придётся переформулировать на менее приятный, поскольку добиться нужного результата команда Виктора Гончаренко не смогла.

Хотя счёт открыл именно ЦСКА. На тридцатой минуте точный удар удался воспитаннику питерского футбола Ивану Облякову.

А затем забивал только "Зенит". Дриусси и Ригони раскладывали мячи по нижним углам ворот Игоря Акинфеева, а ассистировал неизменно Артём Дзюба.

3:1 — "Зенит" побеждает ЦСКА и поднимает себе настроение перед получением чемпионского кубка РПЛ. Армейцы же максимально усложняют себе задачу по выходу в Лигу чемпионов, и теперь под вопросом даже участие в Лиге Европы.

РПЛ, 28-й тур.

"Зенит" — ЦСКА — 3:1.

Голы: Дриусси 38' (1:1), 86' (3:1), Ригони 62' (2:1), Обляков 30' (0:1).