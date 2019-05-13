Развязка сумасшедшего сезона АПЛ и проблемы "Монако". Обзор футбольного евротура

В Европе определился четвёртый чемпион, им стал английский "Манчестер Сити". Вопрос с титулом остаётся открытым только в Германии, где "Бавария" и "Боруссия" никак не могут решить, кому достанется корона. Лайф — о главном в европейских футбольных чемпионатах.

Англия. "Сити" уводит титул из-под носа "Ливерпуля"

В Англии наконец-то определился чемпион, и случилось это в самом последнем туре. Поскольку все матчи проходили одновременно, "Ливерпуль" на какие-то минуты даже виртуально владел чемпионским титулом, поскольку вёл в счёте, а "Манчестер Сити" в своём матче уступал. Однако затем подопечные Пепа Гвардиолы взяли себя в руки, добились разгромной победы и выиграли АПЛ с преимуществом в одно очко.

"Ливерпуль" стал самым невезучим вице-чемпионом: никто и никогда за всю историю топ-5 чемпионатов не оставался без титула с 97 очками. Ещё обиднее, что за весь сезон парни Клоппа проиграли только один матч, но и тот — "Манчестер Сити". Однако у красных впереди — финал Лиги чемпионов.

Итоговая таблица АПЛ такова: вторая и четвёртая команды лиги встретятся в финале Лиги чемпионов, третья и пятая — в финале Лиги Европы. А чемпиона ждёт ещё финал Кубка Англии.

Германия. Интрига жива до последнего тура

"Бавария" и "Боруссия" решили пойти по английской схеме и отложить вопрос с чемпионством до последнего тура. Только если "Сити" и "Ливерпуль" в концовке выдали сумасшедшие победные серии, то немецкие команды регулярно теряют очки. В 33-м туре это сделала "Бавария": из-за нулевой ничьи с "Лейпцигом" она не только не оформила чемпионство, но и дала последнюю надежду "Боруссии".

А дортмундцы в своём валидольном стиле удержали победу над "Фортуной" (3:2), чудом оставшись в чемпионской гонке до самого конца.

Чемпион теперь определится в последнем туре, причём соперники — что у тех, что у других — мощнейшие: "Бавария" сыграет с "Айнтрахтом", а "Боруссия" — с одноклубниками из Мёнхенгладбаха.

Франция, Италия, Испания. Кризис "Монако", дерзкий Роналду и фиаско "Реала"

В остальных лигах чемпионских интриг уже нет, но локальные всё ещё живы. Во Франции, например, до сих пор непонятно, сможет ли "Монако" Александра Головина сохранить прописку в высшем дивизионе. После поражения от "Нима" монегаски не упали в зону стыковых матчей только благодаря дополнительным показателям.

В Италии идёт ожесточённая битва за попадание в еврокубки. В очередном раунде "Рома" билась с уже оформившим чемпионство "Ювентусом", и игра получилась жаркой.

Роналду отметился конфликтом с Флоренци: португалец жестом показал итальянцу, что тот ещё не дорос до пререканий с суперзвездой. Капитан "Ромы" ответил на это победным голом, который поднял его команду на шестое место в таблице.

В Испании "Реал" снова проиграл и официально лишился шансов даже на второе место. Мадридцы финишируют вне топ-2 впервые за 45 лет.

Кроме того, перед последним туром сменился расклад сил в борьбе за четвёртое лигочемпионское место. "Хетафе" проиграл "Барселоне" и спустился на пятое место, а "Валенсия" Дениса Черышева, наоборот, поднялась выше.