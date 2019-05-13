Российский гонщик сядет за руль лучшего болида "Формулы-1"

20-летний гонщик "Формулы-2" Никита Мазепин примет участие в тестах "Формулы-1". Причём россиянин будет управлять болидом лучшей команды последних лет — Mercedes. Компанию Мазепину составит основной пилот команды — Валттери Боттас.
No rest for the wicked! We’re back in action this week @Circuitcat_eng for #F1Testing 👊— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 13 мая 2019 г.
Tuesday = @ValtteriBottas
Wednesday = @NMazepin
VB’s back on track after his P2 finish on Sunday. Nikita gets his first laps in the W10! pic.twitter.com/5gu3aQQPjG
Сейчас Мазепин выступает в "Формуле-2", где после трёх этапов занимает 16-е место, набрав четыре очка. В ходе тестов "Формулы-1" команды обязаны предоставлять места молодым гонщикам. Несмотря на то что Мазепин являлся пилотом по развитию Force India (сейчас — Racing Point), на тестах ему доверят именно болид команды Mercedes, которая в этом году снова уверенно лидирует в Кубке конструкторов после того, как Боттас и Хэмилтон в пяти стартовых Гран-при сезона пять раз занимали первое и второе место.
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