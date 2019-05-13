"Зенит" показал видео из чемпионской раздевалки

Футбольный клуб из Петербурга опубликовал в YouTube видеозапись, как игроки и тренерский штаб отмечали своё чемпионство после вручения золотых медалей и кубка.

Сине-бело-голубые после матча с ЦСКА (3:1) получили заслуженные золотые медали чемпионата России. Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболисты отмечали чемпионство в раздевалке. Игроки и тренерский штаб во главе с Семаком обливались шампанским, танцевали под латиноамериканские песни и делали фотографии с кубком.

Напомним, что "Зенит" ещё в прошлом туре досрочно стал чемпионом России. Для клуба это пятое золото в современной истории, также сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.

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