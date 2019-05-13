"Ливерпуль" за сезон получил больше призовых, чем "Манчестер Сити"

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"Ливерпуль" за сезон получил больше призовых, чем "Манчестер Сити"

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Фото: © twitter.com/@LFC

Британский таблоид Daily Mail опубликовал суммы призовых всех футбольных клубов Английской премьер-лиги.

По итогам завершившегося вчера чемпионата Англии по футболу стали известны призовые клубов. По данным Daily Mail, вице-чемпион "Ливерпуль" заработал £149,5 млн (€173 млн), в то время как "Манчестер Сити", победивший второй год подряд в АПЛ, получил — £148,1 млн (€171,7 млн). Это связано с тем, что команда Юргена Клоппа имела больше телевизионных трансляций.

Напомним, что "Манчестер Сити" стал чемпионом с отрывом в одно очко от "Ливерпуля".

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