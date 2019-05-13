Теннисист не успел вернуться на корт из туалета и проиграл матч

Судья счёл опоздание спортсмена затяжкой времени и принялся планомерно его штрафовать.

Курьёзный случай произошёл на теннисном турнире серии "Челленджер" в немецком Хайльбронне. Колумбиец Даниэль Галан в третьем сете перед своей подачей убежал в туалет и не успел вернуться на корт к окончанию перерыва.

Судья на вышке посчитал, что Галан тянет время, и возобновил матч без участия одного из игроков. Когда колумбиец наконец-то вернулся на корт, счёт в гейме был 40:0 в пользу его соперника. В итоге Галан проиграл не только этот гейм, но и весь матч — 5:7, 7:6, 6:3.