Сборная России по хоккею победила Чехию на ЧМ

Голы Андронова, Гусева и Зайцева помогли национальной команде одержать третью победу на турнире.

Сборная России в своём третьем матче на чемпионате мира в Словакии победила сборную Чехии — 3:0.

Матч с чехами должен был стать первой настоящей проверкой для сборной России на этом чемпионате мира. Всё-таки норвежцы и австрийцы, которых россияне обыграли с общим счётом 10:2, не те соперники, по которым можно оценивать силу и готовность национальной команды.

В первом периоде россияне имели небольшое игровое преимущество, которое позволило Сергею Андронову на четырнадцатой минуте после идеальной передачи Динара Хафизуллина мощным броском в касание открыть счёт — 1:0!

Стоит отметить, что сборная Чехии перебросала россиян в первом отрезке игры (8-5), однако забить подопечным Милоша Ржиги не удалось.

Во втором периоде россияне продолжали действовать активно. Хороший момент имел Никита Кучеров, который обязан был увеличивать счёт, но чехов спас защитник, выбивший шайбу практически с ленточки ворот. В середине периода игра пошла на встречных курсах, а сборной России это было только на руку, что и доказали два Никиты (Кучеров и Гусев), продемонстрировав отличное взаимопонимание и сотворив на двоих великолепный гол, — 2:0!

Сборная России создала достаточно моментов, чтобы увеличить отрыв в счёте. Однако где-то не везло россиянам, а где-то был надёжен вратарь чехов Патрик Бартошак. Чехи также имели возможности сократить отставание. Андрею Василевскому не раз пришлось вступать в игру и спасать своих партнёров. В одном из таких эпизодов голкипер сборной России в ближнем бою не позволил чешскому нападающему переиграть себя, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В начале третьей двадцатиминутки чехи получили возможность поиграть в большинстве, и только перекладина спасла сборную России от гола. После большинства чешская сборная продолжила атаковать, стараясь изменить ход матча. Россияне выстояли и ближе к середине периода отодвинули игру от своих ворот. За минуту до окончания основного времени матча чехи сняли вратаря и получили гол в пустые ворота — отличился Никита Зайцев. 3:0, сборная России одерживает третью подряд победу на турнире и выходит на первое место в группе B.

В параллельном матче сборная США в овертайме со счётом 3:2 победила Финляндию.

Следующий матч сборная России проведёт 15 мая с Италией.

Чемпионат мира. Групповая стадия

Россия — Чехия — 2:0 (1:0, 1:0, 1:0)

США — Финляндия — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)