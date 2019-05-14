Сборная Канады одержала волевую победу над Словакией на ЧМ

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Сборная Канады одержала волевую победу над Словакией на ЧМ

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Канадцы два раза по ходу игры уступали в две шайбы, но смогли вырвать победу за секунду до конца основного времени матча.

На чемпионате мира по хоккею сборная Канады в драматичном поединке победила хозяев турнира — словаков.

Хоккеисты сборной Словакии в середине первого периода в течение минуты забросили две шайбы — отличились Матуш Сукель и Адам Лишка.

Канадцы ещё до первого перерыва счёт сравняли. Голами отметились Энтони Манта и Ши Теодор — 2:2.

В начале второго периода хозяевам турнира вновь удалось повести в две шайбы. Ладислав Надь в большинстве и Адам Лишка в равных составах повторно заставили родоначальников хоккея догонять Словакию в счёте — 4:2. И это канадцам блестяще удалось. Сначала Джонатан Маршессо с Энтони Чирелли выровняли положение, а за три минуты до второго перерыва Трой Стечер вывел "кленовые листья" вперёд в матче — 4:5!

Словаки отыгрались на двенадцатой минуте третьего периода: Матуш Сукель оформил дубль — 5:5. Развязка наступила за секунду до конца основного времени матча. Марк Стоун в большинстве принёс Канаде победу — 5:6!

Сборная Канады набирает шесть очков и поднимается на второе место в группе А, словаки с тремя баллами — пятые.

В другом матче сборная Швеции со счётом 9:1 разгромила Норвегию. Дубль оформил Патрик Хёрнквист.

Чемпионат мира. Групповая стадия

Словакия — Канада — 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Норвегия — Швеция — 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)

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