Комментатор Журавель: Дзюба мог бы получить уникальный опыт в Англии

Известный комментатор и журналист телеканала "Матч ТВ" Тимур Журавель специально для Лайфа подвёл итоги яркого сезона АПЛ, рассказал о фаворитах английских финалов еврокубков, а также назвал команды Туманного Альбиона, в которых смог бы попробовать свои силы Артём Дзюба.

— Тимур, чем лично вам запомнился этот сезон Английской премьер-лиги?

— Мы увидели уникальнейший сезон: впервые за семь лет борьба за чемпионство велась до последнего тура. Сезон выдался просто неординарным — это первое, а второе — мы увидели невероятно сильные команды, которые провели мощный год. "Ливерпуль" так вообще набрал рекордное количество очков, но стал лишь вторым! Драма чемпионата Англии в том, что конкуренция настолько высока, что команда, играющая превосходно, остаётся без титула. В этом сезоне закрепилась "большая английская шестёрка" команд. Это те шесть команд, которые находятся в большом отрыве от всех остальных. Раньше говорили только о "четвёрке".

Если подводить черту, то Английская премьер-лига показала, что она лучшая лига мира, в ней есть большая внутренняя конкуренция, позволяющая добиваться высоких успехов в еврокубках.

— С чем ещё связан такой подъём английского футбола? Ведь нас ждут два английских финала в еврокубках.

— К этому Англия давно шла. У них на протяжении многих лет был успешный чемпионат. Плюс в Англии самые большие контракты на телевизионные показы. Крупные деньги, полученные от телевидения, клубы могут вкладывать в инфраструктуру и тратить на покупку сильных игроков. Также там работают лучшие тренеры мира. Рано или поздно должно было случиться, что Англия станет доминировать в Европе. Теперь это может быть надолго.

— Кто для вас фаворит в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы?

— В финале Лиги чемпионов это "Ливерпуль", потому что он долго идёт к этому трофею, второй год подряд играет в финале этого турнира. Плюс Юрген Клопп уже должен наконец-то разрушить для себя отрицательные результаты в финалах. Хотя для них "Тоттенхэм" — крайне неудачный соперник. "Тоттенхэм" отлично знает "Ливерпуль" и прекрасно проводит матчи против него.

Что касается Лиги Европы, то здесь вообще ничего не понятно! По стилю игры и составам это абсолютно равные команды. Плюсы одних нейтрализуются плюсами других. Оба клуба должны быть недовольны сезоном, и как раз скрасить год можно, выиграв Лигу Европы. Я бы чуть большее преимущество отдал "Арсеналу", исходя из того, что их тренер Унаи Эмери брал целых три трофея Лиги Европы, а Маурицио Сарри в своей жизни не выигрывал пока ничего.

— Знакомый нам по выступлениям в "Уфе" Александр Зинченко в этом сезоне закрепился в стартовом составе "Манчестер Сити". Насколько он вырос за этот год?

— Сезон он начинал не игроком стартового состава, он таким стал по ходу. Зинченко получил свой шанс и им воспользовался. Это, конечно, большая для него история. Наверное, он мог бы заиграть в команде ниже калибром, выходить на поле постоянно и играть, между прочим, на родной для себя позиции — разыгрывающего полузащитника. В команде Гвардиолы он довольствуется ролью всего-навсего игрока обороны, а это абсолютно не его любимая роль. Но, чтобы играть в большой команде и работать с Пепом Гвардиолой, он пошёл, что называется, на такую уступку.

В целом для него это гигантский сезон, потому что он закончил его твёрдым игроком стартового состава. Он всё больше влияет на игру, уверен в себе. В какой-то момент он даже сможет претендовать, чтобы занять свою номинальную позицию на поле, хотя конкуренция там очень деликатная.

— На днях форвард "Зенита" Артём Дзюба сказал, что после победы в чемпионате России у него в футболе осталась только одна мечта — это сыграть в Англии. Как специалист английского футбола какой клуб вы могли бы ему посоветовать?

— Я бы посоветовал ему ехать в любой английский клуб! Боюсь, что команды из "большой шестёрки", о которых я говорил ранее, не заинтересуются игроком российского чемпионата. Скорее всего, интересы могут проявить клубы средней руки.

Вообще, в Англии настолько крутая лига, что стоит попробовать себя там, даже если ты проиграешь в зарплате, а если ты уходишь из такого успешного клуба, как "Зенит", то, скорее всего, в зарплате проиграешь. Тут либо деньги, либо мечта.

Какой конкретно клуб подошёл бы ему? Например, "Ньюкасл" или "Кристал Пэлас". Это команды, которые в сознании российских болельщиков кажутся "так себе", но я думаю, что поиграть в них — это получить абсолютно уникальный опыт в очень крутой лиге.