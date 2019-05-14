"Формула-1" возвращается в Нидерланды спустя 35 лет

Гран-при этой страны официально подтверждён в расписании чемпионата следующего года.

Руководство "Формулы-1" официально объявило о возвращении Гран-при Нидерландов в расписание чемпионата мира с 2020 года. Гонка будет проводиться на легендарном автодроме Зандворт под Амстердамом.

Гран-при Нидерландов на этой трассе в рамках "Формулы-1" проводился с 1952 по 1985 год. Последним его победителем является трёхкратный чемпион мира Ники Лауда, который в настоящее время является неисполнительным директором команды Mercedes.

Своим возвращением Гран-при Нидерландов обязан голландскому пилоту Red Bull Максу Ферстаппену, успехи которого возродили интерес к королевским гонкам в стране. Зачастую Гран-при разных стран появляются в расписании чемпионата мира именно по такому принципу. Например, гонка в Барселоне после ухода двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо тоже рискует покинуть "Формулу-1".

Ферстаппен же лично участвовал в популяризации трассы "Зандворт", проведя здесь демонстрационные заезды в 2016 году.

На данный момент рекордсменом голландской трассы является двукратный чемпион мира из Шотландии Джим Кларк, который в 60-е годы прошлого века одержал на ней четыре победы. Среди команд лидирует Ferrari: пилоты Скудерии девять раз побеждали на голландской земле.