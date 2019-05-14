Какие показания по делу Кокорина дала свидетель, впавшая в кому в Праге

Я вообще наркотики не употребляю. Я и так слишком волшебная
Я расплакалась и не знаю, кто там был рядом с водителем. Мне стало очень жалко водителя, хотела, чтобы он убежал. Я легла на него, чтобы всё закончилось
Екатерина Бобкова
Кокорин — святоша! Он как ангелочек. Добрый мальчик, отзывчивый
Екатерина Бобкова
Я лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю!
Да если бы Паша был один, он бы водителя, наверное, убил
Екатерина Бобкова
Я тут императрица, я тут главная!
Напомним, свидетель обвинения по делу о драках с участием Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова пострадала, выпав из окна в Праге. Сейчас россиянка находится в критическом состоянии, 11 мая ей сделали несколько операций, после этого девушку ввели в состояние искусственной комы.
Как сообщал Лайф, девушка проходила свидетелем в деле о нанесении побоев чиновнику Минпромторга Денису Паку футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В ходе судебного процесса спортсмены были признаны виновными в совершении преступления. 8 мая Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — были приговорены к полутора годам лишения свободы каждый. Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева — чиновник Денис Пак — заявил, что доволен приговором суда в отношении спортсменов.
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