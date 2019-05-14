Какие показания по делу Кокорина дала свидетель, впавшая в кому в Праге

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова подключена к аппарату искусственного дыхания после падения при таинственных обстоятельствах из окна четвёртого этажа в Праге. В октябре девушка была в той самой компании футболистов и активно вела себя как во время событий, так и на судебных заседаниях. Лайф публикует самые яркие цитаты Бобковой.

Я вообще наркотики не употребляю. Я и так слишком волшебная Фото: © Instagram/katenkapugovka

Я расплакалась и не знаю, кто там был рядом с водителем. Мне стало очень жалко водителя, хотела, чтобы он убежал. Я легла на него, чтобы всё закончилось Екатерина Бобкова Фото: © Instagram/katenkapugovka

Кокорин — святоша! Он как ангелочек. Добрый мальчик, отзывчивый Екатерина Бобкова

Я лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю! Фото: © Instagram/katenkapugovka

Да если бы Паша был один, он бы водителя, наверное, убил Екатерина Бобкова

Я тут императрица, я тут главная! Фото: © Instagram/katenkapugovka

Напомним, свидетель обвинения по делу о драках с участием Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова пострадала, выпав из окна в Праге. Сейчас россиянка находится в критическом состоянии, 11 мая ей сделали несколько операций, после этого девушку ввели в состояние искусственной комы.

Как сообщал Лайф, девушка проходила свидетелем в деле о нанесении побоев чиновнику Минпромторга Денису Паку футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В ходе судебного процесса спортсмены были признаны виновными в совершении преступления. 8 мая Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — были приговорены к полутора годам лишения свободы каждый. Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева — чиновник Денис Пак — заявил, что доволен приговором суда в отношении спортсменов.