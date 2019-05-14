Капитан "Ромы" уходит из команды после 18 лет в клубе

Итальянский футболист проведёт последний матч за римскую команду 26 мая против "Пармы".

Футбольный клуб "Рома" объявил о расставании со своим капитаном Даниеле Де Росси. Легендарный итальянец покинет клуб по окончании сезона. Последним матчем для него станет заключительная игра чемпионата против "Пармы" 26 мая.

Де Росси — воспитанник "Ромы", он провёл за клуб всю карьеру начиная с сезона 2001/2002. Полузащитник провёл за римлян 615 матчей во всех турнирах, в которых забил 63 гола и отдал 54 результативные передачи. С "Ромой" Де Росси дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок Италии. С национальной сборной он стал чемпионом мира в 2006 году.