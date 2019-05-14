Капитан "Ромы" уходит из команды после 18 лет в клубе

Футбольный клуб "Рома" объявил о расставании со своим капитаном Даниеле Де Росси. Легендарный итальянец покинет клуб по окончании сезона. Последним матчем для него станет заключительная игра чемпионата против "Пармы" 26 мая.
ROMANISTA. CAPITANO. DANIELE DE ROSSI#DDR16 pic.twitter.com/0JqyucZAT6— AS Roma (@OfficialASRoma) 14 мая 2019 г.
Де Росси — воспитанник "Ромы", он провёл за клуб всю карьеру начиная с сезона 2001/2002. Полузащитник провёл за римлян 615 матчей во всех турнирах, в которых забил 63 гола и отдал 54 результативные передачи. С "Ромой" Де Росси дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок Италии. С национальной сборной он стал чемпионом мира в 2006 году.
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