Лучший бомбардир чемпионата Чехии вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав национальной команды на домашние матчи отборочного турнира Евро-2020 против Кипра и Сан-Марино. В списке целых 37 футболистов, для многих из которых вызов в сборную стал дебютным. Например, для воспитанника "Краснодара" Николая Комличенко, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 27 голами.
Тренерский штаб @TeamRussia определился с расширенным списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ2020 года с Сан-Марино и Кипром.— Сборная России (@TeamRussia) 14 мая 2019 г.
Окончательный список игроков будет опубликован на следующей неделе! pic.twitter.com/uR4E2ExPg3
Вратари: Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Сослан Джанаев ("Медзь" Польша), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Сергей Песьяков ("Ростов" Ростов-на-Дону), Антон Шунин ("Динамо" Москва).
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Вячеслав Караваев ("Витесс" Нидерланды), Фёдор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Михаил Меркулов ("Урал" Свердловская область), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба — "Краснодар"), Андрей Семёнов ("Ахмат" Грозный), Егор Сорокин ("Рубин" Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов ("Ростов" Ростов-на-Дону).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — "Арсенал" Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — "Локомотив" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев ("Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат" Грозный).
Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Млада Болеслав" Чехия), Фёдор Смолов ("Локомотив" Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).
Матчи с Сан-Марино и Кипром пройдут 8 и 11 июня.
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