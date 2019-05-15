Околофутбольные люди и мажоры. Что говорят о новых руководителях "Спартака"

У московского "Спартака" появились новые руководители: Сергея Родионова и Наиля Измайлова сменили Томас Цорн и Сергей Михайлов. Спасут ли они клуб с накопившимися проблемами и когда утихнут скандалы? Главные вопросы дня.

Мы спросили мнение известного ветерана "Спартака" Валерия Рейнгольда о новом руководстве. И он очень эмоционально высказался об этом.

— Новые руководители — околофутбольные люди. Если Михайлов ещё где-то болтался рядом, чем-то занимался в "Спартаке", то фамилию Цорн я вообще в первый раз услышал. Но уже, конечно, посмотрел на его биографию. Посмотрим, что будет дальше. Но пока я не понимаю, что творится в клубе и что хотят руководители, — отметил он в разговоре с Лайфом. — Кто вообще такой этот Цорн? Где традиции спартаковские? Если этого нет, не будет никогда команды "Спартак". Федун разве не понимает, что он делает? У нас на глазах разрывают одну из любимых команд России! Для меня это дикость какая-то!

— Вот пример вам ещё: аналитику и эксперту по футбольным вопросам главного тренера Олега Кононова всего 23–24 года. Какой он аналитик? У нас что, нет нормальных аналитиков? Возьмите ветеранов хотя бы, людей, которые кровью и потом заработали трофеи "Спартака".

Есть у Валерия Леонидовича и своё мнение на возможную продажу клуба, о которой пишут СМИ.

— Разговоры о продаже идут уже много лет, поэтому я не верю в это. Хотя если Федун продаст "Спартак", то я буду только рад! Но кто будет покупателем? Хотелось бы, чтобы купил тот, кто будет радеть за клуб душой и телом. Чтобы он был не только меценатом и спонсором, но и смог бы навести элементарный порядок. То, что сейчас творится в команде, — это уму непостижимо!

Молодое поколение высказывается о новом генеральном директоре красно-белых с энтузиазмом. Так, например, известный журналист Дмитрий Егоров у себя в соцсети охарактеризовал Цорна как адекватного и доброго парня.

Ну, Цорн - очень адекватный, добрый и деятельный парень.

Посмотрим! — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 13 мая 2019 г.

Сразу скажу, чтобы потом в какой-то момент не повылезали друзья.

Мы с Томасом Цорном четырежды играли в футбол, один раз он помог мне найти потерянный телефон и еще довез до аэропорта сборной в Турции.

Респект ему и хорошей работы) — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 14 мая 2019 г.

Но насколько такая характеристика поможет "Спартаку"? Таким вопросом задался бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко.

— Не знаком с ним лично, но если Цорн мягкий и дружелюбный, то для "Спартака" это точно мимо, — сказал он в интервью "Советскому спорту". — Есть много примеров, когда человек был никем, но находил своё место и выстреливал. Ничто не мешает Цорну повторить этот путь, но, если он действительно окажется по-европейски мягким, тогда без шансов. "Спартаку" нужен диктатор.

В Сети мнения болельщиков народной команды разделились.

Не знаю кто такой Цорн, но он мне уже не нравится.

Во-первых, мажор.

Во-вторых, болельщиком Спартака не является, стало быть, заботить его будет не клуб, а собственный карман, как любого наёмного рабочего.

В-третьих, опыта ноль, значит очередные "детские" болезни на должности. — AlexKid (@kidusin) 13 мая 2019 г.

Будем смотреть, к чему это приведёт, но никаких надежд и иллюзий не питаю, даже в случае приглашения Массимо Комментарий пользователя smorgon, сайт "Фратрии"

Лучше бы никого не назначали. Так были хоть какие-то надежды. Теперь всё, грустно... Комментарий пользователя Dr.Shale, сайт "Фратрии"

Зачем ставить генеральным директором продавца-консультанта? Комментарий пользователя tony19, сайт "Фратрии"

Вы опять начинаете истерику раньше времени. Про Промеса, помню, такие же комменты шли, мол, зачем столько денег заплатили за "ноунейма". Пусть поработают для начала, потом уже выводы делать будем Комментарий пользователя Металлист, сайт "Фратрии"

Не обошлось и без мемов.

А самые креативные фанаты уже создали Цорну страницу в "Твиттере" с лозунгом "подвинул Измайлова, подвину и Федуна".

Что из себя представляют новые руководители?

У Томаса Цорна интересная биография. Ему всего 32 года, он родом из России, но с восьми лет живёт в Германии. Его называют сыном президента РПЛ Сергея Прядкина. Известно, что брат Томаса Даниэль выступает за сборную Германии по дзюдо.

У Цорна есть своя агентская компания TZSportmanagement. Несколько лет назад он помогал Павлу Погребняку перебраться из "Зенита" в "Штутгарт", а Кевину Кураньи — из "Шальке" в столичное "Динамо". Также сотрудничал с Андреем Аршавиным, Лукасом Подольски. Сейчас его клиентами являются Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин, а также несколько молодых талантов. Переманит ли он их в "Спартак"?

Помимо агентской деятельности Томас занимается организацией сборов для клубов и национальных команд. В этом он уже помогал "Спартаку" и при Массимо Каррере, и при Олеге Кононове, а также и сборной России перед ЧМ-2018.

Сергей Михайлов, назначенный на должность заместителя председателя совета директоров, с 2004 года входит в этот совет. Занимал высокие должности в различных компаниях, в том числе и в "ЛУКойле".

Мы оправдаем доверие акционеров "Спартака"! Сергей Михайлов

"Спартак" переживает не лучший свой период, в клубе и вокруг него много скандалов и слухов. Сможет ли новое руководство оправдать доверие акционеров и решить накопившиеся проблемы, увидим уже в ближайшее время.