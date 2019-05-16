It's coming home. Как английский футбол снова занял европейский трон

Во время чемпионата мира каждый слышал песню английских фанатов о том, что футбол идёт домой. Так они мотивировали свою сборную, и английские футболисты отплатили болельщикам, выдав лучшее за 28 лет выступление на ЧМ. Но мало кто мог подумать, что английское безумие продолжится и на клубном уровне: в финалах ЛЧ и ЛЕ будут играть исключительно британские команды, причём ни одна из них не выиграла АПЛ в этом году. Лайф — о том, как английский футбол снова стал главным в Европе.

Путь английского футбольного болельщика — это путь страданий и бесконечных воспоминаний о мгновениях былой славы. Англичане любят хвастаться, что именно они придумали футбол, но что им остаётся, если за без малого столетнюю историю чемпионатов мира родоначальники выиграли лишь один мундиаль? Более того, на заре развития игры, ещё в конце XIX века, англичанам даже не удалось стать первыми футбольными доминаторами, потому что они регулярно проигрывали соседям из Шотландии!

С английской лигой тоже сложная история. Да, она появилась раньше всех, но долгое время существовала как вещь в себе. Пока другие страны рубились в Кубке чемпионов, англичане считали гораздо престижнее национальный трофей. А когда пришли на европейскую арену, оказалось, что там тоже есть с кем играть.

"АПЛ — лучшая лига мира" — главный футбольный тезис первого десятилетия XXI века. После спада итальянской серии А, которая господствовала в 90-е, именно англичане взошли на трон. Тогда и сформировалась большая четвёрка: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль". Они устраивали сумасшедшие зарубы не только у себя на острове, но и в Лиге чемпионов. Кульминацией стал английский финал Лиги чемпионов, который состоялся в 2008-м на "Лужниках".

Роналду, Руни, Баллак, Лэмпард, Ван дер Сар, Чех, Дрогба, Видич — что ни фамилия, то суперзвезда мирового масштаба. Тогда ни у кого не было сомнений, что АПЛ круче всех. Но затем всё изменилось. Победа "Челси" в 2012 году была одержана вопреки: ту команду считают чуть ли не самым случайным победителем в истории Лиги чемпионов — настолько тогда лондонцам везло.

Англия постепенно потеряла роль европейского гегемона, а освободившийся трон заняла Испания. Всё это привело к тому, что АПЛ пропустила Ла Лигу в таблице коэффициентов УЕФА, официально став второй. А во второй лиге мира уже не так интересно биться между собой. Поэтому постепенно в АПЛ стали работать над возвращением былого величия.

В чём АПЛ всегда была первой, так это в коммерческой составляющей: распределение доходов от телеправ существенно увеличивает финансовое состояние даже не самых сильных команд, позволяя им проводить качественные усиления и навязывать серьёзную конкуренцию грандам. Одновременно с этим англичане наконец поняли, что Лига Европы — это не мусорный турнир, на который стоит закрывать глаза, а реальная возможность попасть в Лигу чемпионов в следующий сезон.

Это стало актуальным вопросом с тех пор, как шейхи сделали "Манчестер Сити" грозной силой, а "Тоттенхэм" начал всячески открещиваться от знаменитого мема из фильма "Залечь на дно в Брюгге".

То есть мощных команд уже шесть, а лигочемпионских мест по-прежнему четыре. Нужно искать дополнительные возможности попасть в ЛЧ, а одна из них — победа в Лиге Европы. Именно это продемонстрировал "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2016/17, когда занял лишь шестое место в АПЛ, но застолбил место в Лиге чемпионов благодаря победе в ЛЕ. Тем же путём может пойти и "Арсенал" образца текущего сезона: через чемпионат в ЛЧ они попасть не смогли, но впереди финал второго по значимости еврокубка.

"Челси" и "Арсенал" в финале Лиги Европы этого сезона — это одновременно неожиданность и закономерность. Неожиданность, потому что английского финала в этом турнире ещё не случалось. А закономерность, потому что оба клуба сознательно к этому шли. У Сарри и Эмери выдался тяжёлый первый сезон в чемпионате Англии, и стремление перестраховаться через Лигу Европы вполне оправданно. Можно добавить в клубную копилку очередной трофей и заработать путёвку в ЛЧ.

Другое дело — это английский финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Это, пожалуй, главная сенсация всего европейского сезона. Да, мерсисайдцы играли в финале в прошлом году, и их выход во второй подряд должен казаться логичным. Но на деле всё иначе: "Ливерпуль" мог совсем внезапно закончить свой путь ещё на групповом этапе, а затем влетел "Барселоне" 0:3. Но каждый раз эта команда чудесным образом вытаскивает сама себя за волосы вперёд. Как — непонятно. Но, наверное, когда фанаты затягивают легендарную You’ll Never Walk Alone, проиграть невозможно на каком-то метафизическом уровне.

Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как "Тоттенхэм" Рэй, "Залечь на дно в Брюгге" Фото: © kinopoisk.ru

То самое своеобразное сравнение "Тоттенхэма" с чистилищем очень полюбилось болельщикам, потому что невероятно точно отображает путь лондонской команды. Она всегда ходит где-то неподалёку от фаворитов, но никак не может ничего выиграть. Даже в этом, как теперь видится, уже успешном сезоне над "Тоттенхэмом" снова все смеялись. Всё дело в рекламе стадиона: лондонцы решили поиронизировать над соседями по поводу их непопадания в Лигу чемпионов и громко назвали свой стадион единственным местом в Лондоне, где можно увидеть Лигу чемпионов.

"Тоттенхэм" хотел затроллить лондонские клубы новым стадионом, но опозорился

Но злая ирония заключалась в том, что стадион никак не могли открыть, а "Тоттенхэм" тем временем мог покинуть турнир ещё на групповой стадии. В итоге парням Маурисио Почеттино пришлось играть не только за выход в плей-офф, но и за честь клуба. Желание показать Лондону Лигу чемпионов в итоге довело "Тоттенхэм" до финала. Теперь "шпоры" всего в одном шаге от тех самых вершин, о которых говорил герой Колина Фаррелла. И дошёл до этой точки "Тоттенхэм" через невероятные свершения, в которые не верил никто, кроме их болельщиков. Собственно, и "Ливерпуль" сделал то же самое.

Кажется, именно в этом вся суть английского футбола. Они никогда не были тотальными гегемонами, скорее — записными фаворитами. Потому где-то и когда-то чего-то добились, нельзя же об этом забывать. И верят в англичан только их истинные болельщики. Отсюда и легендарная теперь песня It's coming home. Там от лица наивного, но преданного фаната поётся: "Кажется, все уже знают счёт. Такое ведь уже было. Все уверены, что Англия снова упустит свой шанс и продует. Но я-то знаю, что они умеют играть... И даже 30 лет боли не заставят меня прекратить мечтать".

Расслабьтесь, парни. На этот раз вы уже победили. Даже без чемпиона страны (!) вы уже выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Football's coming home!