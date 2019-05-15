Сборная России по хоккею сразится с аутсайдером чемпионата мира

Сегодняшним соперником россиян будет команда Италии, которая после трёх проведённых игр не забросила ни одной шайбы, пропустив при этом 20 голов. Итальянцы занимают последнее месте в группе В. На первом месте расположилась сборная Швейцарии. Россия занимает второе место, уступая швейцарцам по разнице забитых и пропущенных шайб.
История встреч России и Италии
Интересно, что два года назад на мировом первенстве в Кёльне россияне разгромили итальянцев со счётом 10:1.
Матч с итальянцами начнётся сегодня в 21:15 по московскому времени.
Юрзинов-младший: "В следующих матчах у сборной России могут появиться новые герои"
Чемпионат мира. Групповая стадия.
Результаты последних игр:
Великобритания — Дания — 0:9 (0:3, 0:5, 0:1)
Италия — Латвия — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Германия — Франция — 4:1 (1:0, 2:1, 1,0)
Швейцария — Австрия — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
- Популярные
- По времени