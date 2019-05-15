Сборная России по хоккею сразится с аутсайдером чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею в Словакии набирает обороты. Сегодня, 15 мая, в Братиславе сборная России сыграет свой четвёртый матч на турнире.

Сегодняшним соперником россиян будет команда Италии, которая после трёх проведённых игр не забросила ни одной шайбы, пропустив при этом 20 голов. Итальянцы занимают последнее месте в группе В. На первом месте расположилась сборная Швейцарии. Россия занимает второе место, уступая швейцарцам по разнице забитых и пропущенных шайб.

История встреч России и Италии

Интересно, что два года назад на мировом первенстве в Кёльне россияне разгромили итальянцев со счётом 10:1.

Матч с итальянцами начнётся сегодня в 21:15 по московскому времени.

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Чемпионат мира. Групповая стадия.

Результаты последних игр:

Великобритания — Дания — 0:9 (0:3, 0:5, 0:1)

Италия — Латвия — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Германия — Франция — 4:1 (1:0, 2:1, 1,0)

Швейцария — Австрия — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)