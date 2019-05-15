Промес на русском прокомментировал новость об аренде в "Спартак"

Нидерландский хавбек "Севильи" дал понять, что он не против возможности вернуться в Россию.

В футбольных кругах продолжают обсуждать возможность возвращения голландца Квинси Промеса из "Севильи" в "Спартак". Согласно последней информации, сделка была заморожена из-за смены руководства московского клуба. Неожиданно на эту новость в фанатском аккаунте "Спартака" отреагировал сам Промес. "Почему нет", — прокомментировал голландский футболист на русском языке возможность аренды в "Спартак".

Промес провёл в "Спартаке" четыре полноценных сезона, за которые успел сыграть 135 матчей и забить 66 голов. Голландец помог московскому клубу завоевать первое за 16 лет чемпионство, а также стал лучшим игроком года. На следующий год он выиграл "Золотую бутсу" РПЛ, забив 15 мячей в чемпионате. В начале сезона 2018/19 Промес перешёл в испанскую "Севилью".

Промес признался, что скучает по "Спартаку" и не может освоиться в "Севилье"