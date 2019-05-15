Сын Кости Цзю стал чемпионом Австралии по боксу

Сын прославленного чемпиона мира среди любителей и профессионалов Константина Цзю завоевал очередной титул. Тимофей стал чемпионом Австралии по боксу в весовой категории до 69,9 килограмма. С успехом Тима поздравил его отец.
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Поздравляю своего сына Тимофея @timtszyu с очередной , хорошей победой, где он стал Чемпионом Австралии. Огромное спасибо команде, кто был с ним в этой подготовке. Congratulation Tim, you are Australiain champion. #выносливость #australianchampion #чемпион #победа
Цзю-младшему 24 года, на профессиональном ринге он провёл 13 боёв, в которых не потерпел ни одного поражения. При этом в десяти случаях Тим побеждал нокаутом.
В титульном поединке Цзю выиграл у австралийца Джоэля Камиллери единогласным решением судей — 99:91, 98:92, 99:91.
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