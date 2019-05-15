Екатеринбургский "Урал" стал первым финалистом Кубка России по футболу

В двухматчевом полуфинальном противостоянии уральцы победили тульский "Арсенал".

Стал известен первый финалист Кубка России по футболу сезона 2018/2019. Им стал "Урал" из Екатеринбурга. Команда Дмитрия Парфёнова дома одержала победу со счётом 1:0, и в ответной встрече перед ней стояла сложнейшая задача: удержать это преимущество против одной из самых ярких атакующих команд России.

Но екатеринбуржцы даже и не думали отсиживаться в обороне. Усилиями Эрика Бикфалви "Урал" открыл счёт уже на первой минуте ответной встречи. А к 24-й минуте на табло тульского стадиона горело уже 2:0 в пользу гостей.

Во втором тайме "Арсенал" собрался и сравнял счёт — 2:2. Однако на большее туляков не хватило — и "Урал" отпраздновал выход в финал Кубка России. Соперник екатеринбургского клуба определяется прямо сейчас в игре между "Ростовом" и "Локомотивом". Кстати, именно с железнодорожниками уральцы играли в финале Кубка России 2017 года, победил тогда "Локо".

Кубок России, 1/2 финала.

Ответный матч.

"Арсенал" (Тула) — "Урал" (Екатеринбург) — 2:2 (по сумме двух матчей — 2:3).

Голы: Биквалфи 1' (0:1), Эль-Кабир 24' (0:2), Ароян 58' (автогол, 1:2), Мирзов 67' (2:2).