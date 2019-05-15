Гол Смолова помог "Локомотиву" выйти в финал Кубка России

Московский "Локомотив" вышел в финал Кубка России, победив "Ростов" в ответном поединке 1/2 финала. Напомним, что первая встреча завершилась со счётом 2:2. Голами в сегодняшнем матче отличились Рифат Жемалетдинов и Фёдор Смолов.
Ранее "Урал" и "Арсенал" сыграли вничью (2:2). Этот результат позволил пройти дальше екатеринбуржцам за счёт победы в первом поединке (1:0).
Отметим, что финал состоится 22 мая в Самаре.
Кубок России. 1/2 финала. Ответный матч.
"Ростов" — "Локомотив" — 0:2.
Голы: Жемалетдинов 45+2' (0:1), Смолов 62' (0:2).
Счёт по сумме двух встреч: 2:4.
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