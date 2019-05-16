РФС заподозрил команды из ПФЛ в проведении договорного матча

Президент организации Александр Дюков попросил правоохранительные органы разобраться в вопросе.

Рядовой матч третьей по значимости футбольной лиги России неожиданно вызвал большой резонанс. Всему виной подозрение в договорном характере игры. Первым внимание на это обратил директор клуба "Урожай" Дмитрий Градиленко. Главный соперник его клуба за повышение в классе — "Чайка" из села Песчанокопское — победил "Черноморца" из Новороссийска, хотя уступал по ходу встречи.

13.05.19 ФК ЧАЙКА-ФК ЧЕРНОМОРЕЦ. В синем гости, которые 4 мачта подряд играли на ноль 😜. (74 и 81 минуты) pic.twitter.com/lciyqx1rRN — Градиленко Дмитрий (@GRADILENKODV) 14 мая 2019 г.

Затем в СМИ появилась информация, что изначально сам "Урожай" заплатил футболистам "Черноморца", чтобы они лучше сыграли против "Чайки", но в перерыве уже "Чайка" перебила сумму "Урожая" и в итоге победила 3:1. Сейчас в обстоятельствах матча разбирается Российский футбольный союз.

— Мы изучаем информацию о матче зоны "Юг" ПФЛ "Чайка" — "Черноморец". У нас есть основания полагать, что его результат — неспортивный. РФС направил заявление в МВД и просит министерство провести соответствующую проверку. Будем жёстко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат. Уверен, что в этом нас поддержат правоохранительные органы. Спорт должен быть честным, надо уважать интересы болельщиков и спортсменов, — заявил ТАСС глава РФС Александр Дюков.

За три тура до конца первенства "Чайка" занимает первое место в турнирной таблице с 61 баллом, вторым идёт "Урожай", у которого 60 очков.