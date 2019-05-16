"Локомотив" сыграл в Кубке России с нашивками "Игры престолов"

Московский клуб уже не в первый раз связывает себя с популярным фэнтезийным сериалом.

Накануне московский "Локомотив" вышел в финал Кубка России во второй раз за три года. В ответном полуфинальном матче против "Ростова" железнодорожники вышли в необычной форме. Слева на рукавах футболистов красовалась нашивка сериала "Игра престолов".

Клуб никак заранее не анонсировал эту акцию, но, учитывая прошлую медиаактивность "Локо", очевидно, что она является частью большой пиар-кампании клуба, связанной с популярным сериалом. На матче 26-го тура против "Енисея" на "РЖД-арене" присутствовал персонаж из "Игры престолов" — Король Ночи.

Кроме того, 20 мая на стадионе планируют показ заключительной серии финального сезона сериала.

Что касается престольных амбиций самого "Локомотива", то, несмотря на неудачу в борьбе за титул чемпиона России, железнодорожники сохраняют шансы завоевать кубок страны. В этом турнире ни одна команда России не побеждала чаще "Локомотива". Финал против "Урала" пройдёт 22 мая в Самаре.