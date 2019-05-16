Ждать реванш? "Урал" и "Локо" снова в финале Кубка России после знаменитой драки

Екатеринбургский "Урал" и московский "Локомотив", как и двумя годами ранее, сыграют в финале Кубка России. Тогда игра завершилась победой железнодорожников и массовой дракой. Ждать ли чего-то подобного снова? О том, кто из бойцов 2017 года ещё в строю и почему можно ждать повторения беспорядков, — в материале Лайфа.

Драка на "Фиште"

"Урал" и "Локомотив" 22 мая в Самаре сыграют в финале Кубка России по футболу. Ровно два года назад эти же команды играли на той же стадии. Матч на сочинском "Фиште" был довольно пресным, пока в концовке не взорвался сначала двумя голами в ворота "Урала", а затем — массовой дракой с участием футболистов обеих команд.

Помните драку в финале Кубка России 2017 года? "Урал" и "Локо" готовы к реваншу 22 мая в Самаре pic.twitter.com/sThaXhqtrX — Life | Спорт (@sport_lf) 16 мая 2019 г.

Всё началось с конфликта капитана "Урала" Артёма Фидлера и полузащитника "Локо" Мануэла Фернандеша. Игроки сцепились возле штрафной екатеринбуржцев. Это заметил судья, отправившийся разнимать игроков. Очевидно, что португалец что-то сказал вслед россиянину, который услышал это, развернулся и принялся отвечать.

К месту драки тут же подскочили игроки "Локо" Джефферсон Фарфан и Ари. Бразилец оттолкнул Фидлера, тот ударил Фарфана, а затем Ари исполнил точный хук по голове самому Фидлеру. После этого игроки более или менее разбежались, к тому же подоспели миротворцы. Напоследок Эдгар Манучарян из "Урала" успел ногой врезать пробегавшему Ари.

Разбирательства и последствия

Когда судьям удалось утихомирить игроков, они начали раздавать красные карточки. Баны в итоге получили Ари и Фарфан со стороны "Локомотива", Фидлер и Манучарян — со стороны "Урала". Трое из участников конфликта получили шестиматчевые дисквалификации. Исключение составил лишь Фарфан, который вообще не участвовал в драке, а пытался разнять дерущихся. Он получил удар от Фидлера, потому что тот вообще не видел, что его на самом деле толкал Ари.

Сухим из воды вышел, по сути, зачинщик конфликта — Мануэл Фернандеш. Он утверждал, что всего лишь спросил у Фидлера: "Что ты творишь?", а тот счёл этот оскорблением. В итоге все перед всеми извинились. Кроме Фидлера, который не простил Ари.

По сути, именно поведение Ари, который нападал на соперников сзади, стало самым обсуждаемым моментом этой драки. Ярче и резче всех высказался нападающий "Урала" Роман Павлюченко.

Ари — ******* конченый, ***** ещё тот! Мразота! Так и напишите. Он поступил как человек-г…о. Его надо дисквалифицировать пожизненно, отобрать кубковую медаль и выгнать в Бразилию Роман Павлюченко Фото: © РИА "Новости"/Павел Лисицын

Ари говорил, что не верит, что это действительно слова Павлюченко. Но эта история заиграла новыми красками, когда бразилец получил российское гражданство и вызов в национальную сборную. После этого Супер-Пав сказал, что после того финала не смотрит матчи Ари и теперь не будет следить и за сборной страны.

Где сейчас участники драки?

Ари в финале точно не будет — он сейчас выступает за "Краснодар".

Как и Эдгара Манучаряна — он с прошлого года играет за армянский "Алашкерт".

Мануэл Фернандеш доживает последние деньки в "Локо", играет крайне мало.

Артём Фидлер в этом сезоне играл нечасто, но он всё ещё символ и капитан "Урала" и последний кубковый матч провёл от свистка до свистка.

Фарфан переживают очередную молодость — этой весной он забил за "Локо" четыре гола в последних пяти играх.

Ждать ли реванша?

Сложно говорить о реванше с игровой точки зрения, а вот ещё одна драка случиться вполне может. Дело в том, что сейчас за "Урал" выступает другой прославленный российский нападающий — Павел Погребняк. И он придерживается таких же взглядов, как и его друг Роман Павлюченко. Но если Роману всё сошло с рук, то Погребняка наказали за расистские высказывания денежным штрафом.

В итоге из потенциальных катализаторов конфликта мы имеем:

Фидлера, который до сих пор не простил Ари за удар сзади и, судя по всему, Фернандеша — за какие-то обидные высказывания; Самого Фернандеша, который не факт, что появится на поле, но вполне может сказать что-то Фидлеру со скамейки или в перерыве; Павла Погребняка, который не скрывает своей нелюбви к темнокожим футболистам в России; И Джефферсона Фарфана, которому в той самой драке досталось вообще ни за что, он вполне мог копить обиду.

И это не считая сам "Урал", который обиднейшим образом проиграл тот финал по-футбольному и обещал обязательно отомстить "Локомотиву". Сам "Локомотив" имел шанс побороться с "Зенитом" за чемпионство, но упустил его, и теперь он все ставки делает именно на кубок.

Какие ещё интриги?

После победы в Кубке России — 2017 "Локомотив" выиграл чемпионат России — 2018. Повторится ли цикл в 2019−2020 гг.?

"Локомотив" и ЦСКА имеют по семь побед в Кубке России — это рекорд страны. Вырвется ли "Локо" вперёд?

Три человека из "Урала" являются действующими обладателями Кубка России: нападающий Павел Погребняк, полузащитник Илья Жигулёв и главный тренер Дмитрий Парфёнов. В прошлом году они выиграли трофей с клубом "Тосно", который уже не существует. Смогут ли они повторить успех с "Уралом" и не ждёт ли его потом та же участь?

Если "Урал" выиграет Кубок России, он попадёт в Лигу Европы. Если выиграет "Локомотив", то шанс получит обладатель шестого места в РПЛ. Претенденты — "Спартак" (46 очков), ЦСКА и "Арсенал" (по 45 очков).

Финал Кубка России сезона 2019/20 пройдёт на стадионе "Самара-арена" 22 мая.