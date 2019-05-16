"Динамо" откроет новый стадион в последнем туре РПЛ

Специальная комиссия Российского футбольного союза наконец-то признала газон "ВТБ-арены" пригодным.

Футбольный клуб "Динамо" всё же сыграет в этом сезоне на своём новом стадионе. Открытие "ВТБ-арены" состоится 26 мая во время матча 30-го тура РПЛ "Динамо" — "Арсенал" (Тула). Ранее газон стадиона не признавали пригодным для игры в футбол, однако теперь он прошёл все проверки.

— Газон в удовлетворительном состоянии, ему надо только уплотниться. За десять дней всё успеют подготовить, сейчас трава хорошо растёт, её косят периодически. Форс-мажор возможен, только если война начнётся, отмена матча или снег пойдёт, — прокомментировал "Спорт-Экспрессу" заместитель генерального директора РФС Александр Зорков.

Из-за задержек в сдаче "ВТБ-арены" динамовцам долгое время приходилось играть в Химках. Недовольные фанаты из-за этого неоднократно устраивали акции протеста, в том числе разрисовали Стену Цоя.

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