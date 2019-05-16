Игнатьев, Сулейманов и Сафонов вызваны в молодёжную сборную России

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Состав молодёжной сборной России (игроки не старше 1998 г.р.) на контрольный матч с Чехией (5 июня). Игра состоится в рамках учебно-тренировочного сбора нашей команды в Австрии, который пройдёт с 30 мая по 6 июня. ⠀ #СборнаяРоссии #U21 #ВместеМыКоманда