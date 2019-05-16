Игнатьев, Сулейманов и Сафонов вызваны в молодёжную сборную России

После оглашения расширенного состава сборной России по футболу у болельщиков возникли вопросы об отсутствии в списке воспитанников "Краснодара". Станислав Черчесов объяснил, что руководствовался исключительно футбольными принципами, поскольку эти футболисты нужны молодёжной сборной. Сегодня РФС опубликовал список игроков на ближайший матч, и там действительно оказались молодые звёзды краснодарского футбола: Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, Матвей Сафонов и Даниил Уткин.
Эти и другие футболисты примут участие в сборах и контрольной игре с Чехией, которая состоится 5 июня.
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