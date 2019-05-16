Игроков "Урала" и "Арсенала" вызвали в КДК после конфликта на национальной почве

Футболистам придётся объяснить, что между ними произошло после матча за выход в финал Кубка России.

После ответного матча 1/2 финала Кубка России между тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом" игроки этих клубов Резуан Мирзов и Владимир Ильин повздорили. Согласно сообщениями СМИ, Мирзов ударил Ильина после оскорбления на национальной почве.

— Обязательно добьёмся наказания. Нам плевать, какое оно будет, но мы его добьёмся. У нас в команде 15 национальностей, если мы будем позволять такие вещи, то грош цена нашему чемпионату, — цитирует генерального директора тульского "Арсенала" Дмитрия Балашова "Чемпионат".

В настоящий момент информация о конфликте между игроками уже дошла до РФС. Мирзов и Ильин будут вызваны на следующее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. Об этом РИА "Новости" сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.