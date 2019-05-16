Канадец из НХЛ возглавил ХК "Локомотив"

Контракт канадского специалиста с российским клубом из Ярославля рассчитан на два года.

Ярославский "Локомотив" на своём сайте официально объявил о назначении главным тренером команды 60-летнего канадского специалиста Крэйга Мактавиша. Соглашение подписано на два года.

Крэйг Мактавиш в качестве главного тренера отработал в НХЛ девять сезонов, тренируя "Эдмонтон Ойлерс". Под его руководством "нефтяники" в 2006 году играли в финале Кубка Стэнли. Также специалист в качестве ассистента главного тренера сборной Канады дважды становился серебряным призёром мировых первенств.

Приветственное слово нашего нового главного тренера: pic.twitter.com/Bj5XwBDX0h — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 16 мая 2019 г.

В последние годы тренер работал в руководстве "Эдмонтон Ойлерс", занимая должности генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям.

В качестве игрока Мактавиш с "Эдмонтоном" и "Нью-Йорк Рейнджерс" завоевал четыре Кубка Стэнли.