Канадец из НХЛ возглавил ХК "Локомотив"

Ярославский "Локомотив" на своём сайте официально объявил о назначении главным тренером команды 60-летнего канадского специалиста Крэйга Мактавиша. Соглашение подписано на два года.
Крэйг Мактавиш в качестве главного тренера отработал в НХЛ девять сезонов, тренируя "Эдмонтон Ойлерс". Под его руководством "нефтяники" в 2006 году играли в финале Кубка Стэнли. Также специалист в качестве ассистента главного тренера сборной Канады дважды становился серебряным призёром мировых первенств.
Приветственное слово нашего нового главного тренера: pic.twitter.com/Bj5XwBDX0h— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 16 мая 2019 г.
В последние годы тренер работал в руководстве "Эдмонтон Ойлерс", занимая должности генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям.
В качестве игрока Мактавиш с "Эдмонтоном" и "Нью-Йорк Рейнджерс" завоевал четыре Кубка Стэнли.
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