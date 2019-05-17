Смотрим футбол в Мадриде. Сколько стоит поездка на финал Лиги чемпионов?

До главного события европейского футбольного сезона — финала Лиги чемпионов — остаётся чуть больше двух недель. Официально билетов на мадридский стадион "Ванда Метрополитано" уже не купить, но достать заветную проходку или даже без неё рвануть в испанскую столицу, чтобы насладиться атмосферой большого футбола, вполне себе можно. Лайф рассказывает, сколько придётся потратить, чтобы провести в Мадриде первый летний уик-энд.

Когда и где пройдёт?

Финал Лиги чемпионов в этом сезоне пройдёт в Мадриде. Но мадридских, да и вообще испанских команд в нём не будет: за кубок будут бороться английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Матч 1 июня пройдёт на стадионе "Ванда Метрополитано", и за две недели до события ещё вполне можно успеть организовать поездку в испанскую столицу. Но как дорого она обойдётся?

Авиабилеты

Поскольку в финале играют две английские команды, логично, что основной поток фанатов польётся как раз с Туманного Альбиона. Когда стало понятно, что в битве за трофей сойдутся именно "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", мгновенно взлетели цены на авиабилеты. По крайней мере, так говорят английские болельщики. В прессе мелькали цифры 1000–1300 фунтов стерлингов (82,5–107,3 тысячи рублей).

Но мы будем брать в расчёт перелёт из России. За основу возьмём Москву. Усреднённый вариант — это уик-энд в Мадриде, чтобы было время заранее прилететь, сходить на матч, а затем спокойно вернуться домой. То есть вылет — 31 мая, а отлёт — 2 июня. Заходим на известный агрегатор и видим вот такую картину.

Авиакомпания Air Moldova готова доставить нас туда-обратно за 21,5 тысячи рублей. А если есть возможность сдвинуть даты на один-два дня в одну и/или в другую сторону, то можно сэкономить на авиабилетах ещё пару тысяч рублей. Но ведь лишнюю ночь придётся где-то проводить, а это тоже лишние траты, так что остановимся на стандартном варианте.

Авиаперелёт Москва — Мадрид — 21,5 тысячи рублей Фото: © airmoldova.md

Проживание

По поводу жилья в Мадриде тоже ходят страшные байки. В прессе пишут, что стоимость аренды выросла в десять раз. А главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп распространяет ещё более жуткие цифры.

Я думаю, город, в котором проходит финал, должен снизить цены и ввести ценовые ограничения на отдельные услуги. Я недавно услышал, что комната, которую обычно можно снять за 100 фунтов, сейчас стоит 2700. Это просто сумасшествие Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Если верить словам Клоппа, то аренда жилья обойдётся в 200 с лишним тысяч рублей. Непонятно, о каком количестве ночей говорил немецкий тренер, но мы будем отталкиваться от обозначенных выше дат: 31 мая — 2 июня.

В данный момент найти укромный уголок в Мадриде действительно непросто. Известный портал говорит, что почти 90% вариантов размещения на эти даты уже забронированы.

Но для совсем неприхотливых путешественников ещё есть возможность арендовать койко-место в хостеле "всего" за 21,5 тысячи рублей, как и авиаперелёт. Правда, выглядеть такой вариант будет максимально просто.

При этом все более или менее близкие к стадиону варианты уже давно забронированы, что логично. Но если уж лететь за две тысячи километров, то можно немного и прогуляться, верно? Как раз будет возможность ощутить на себе, чем живёт город в день важного футбольного события.

Правда, если не успеть конкретно с этим хостелом, тогда придётся брать вариант уже стоимостью под 40 тысяч рублей за две ночи. Правда, и их остались уже единицы.

Аренда жилья в Мадриде на две ночи — 21,5 тысячи рублей Фото: © hostal-casa-sofia-madrid.booked.net

Билеты на стадион

С билетами непосредственно на футбол самая интересная ситуация:

Вместимость стадиона — 63,5 тысячи человек.

Представителям каждой из команд предоставили по 17 тысяч билетов, то есть 34 тысячи в сумме.

Четыре тысячи билетов можно было купить с 14 по 21 марта на официальном сайте УЕФА. Их стоимость составляла €600 (49,5 тысячи рублей), €450 (37 тысяч рублей), €160 (13 тысяч рублей) и €70 (5,8 тысячи рублей). Конечно же, они моментально разлетелись.

Остальные билеты, то есть 25,5 тысячи, были распределены между местным оргкомитетом, УЕФА, национальными ассоциациями и коммерческими партнёрами.

То есть сейчас теоретически билеты на финал достать ещё можно, но стоить они будут адски дорого. У тех самых партнёров стоимость проходок варьируется от 160 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от категории. Кто-то даже продаёт билеты в ВИП-ложу за 28 миллионов рублей.

Но как бы это странно ни звучало, билеты на стадион — это не обязательная часть программы. Понимая, как тяжело достать билеты, многие поедут в Мадрид, чтобы проникнуться атмосферой большого футбола, по которой мы уже успели соскучиться после ЧМ-2018. В городе будет проходить множество бесплатных мероприятий, например ежегодный фестиваль чемпионов УЕФА.

Он будет продолжаться с 30 мая по 2 июня, и в его рамках гостей ждёт турнир чемпионов УЕФА с участием легенд Лиги чемпионов, а также фристайлеры, автограф-сессии, музыкальные группы, диджеи, галерея чемпионов УЕФА и фотосессия с трофеем. Да и сам город во время финала ЛЧ всегда преображается и дышит по-новому. Мы это знаем на примере того же Киева, где проходил прошлогодний финал.

Да и московский финал 2008 года ещё свеж в памяти.

Так что покупать билеты непосредственно на игру или нет — каждый решает сам. Кому-то вполне достаточно посмотреть матч на большом экране с многочисленной армией фанатов, которые точно так же не попадут на стадион, а кому-то важно задокументировать историю собственными глазами.

Билеты на стадион — 164 тысячи рублей Фото: © РИА "Новости" / Антон Денисов

Итого

В итоге, если не считать расходы на чипсы, пиво и другие атрибуты футбольного боления, трип в Мадрид на финал Лиги чемпионов обойдётся в 21,5 + 21,5 + 164 = 207 тысяч рублей. А если без билетов на сам матч, то и вовсе в 43 тысячи рублей. Если, конечно, рассчитывать на максимальную экономию и успеть забронировать жильё.