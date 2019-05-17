"Бостон" вышел в финал Кубка Стэнли

Героем встречи стал нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, забросивший две шайбы и отдавший результативную передачу.
PATRICE BERGERON BURIES PASTRNAK'S GORGEOUS FEED TO CLINCH THE SWEEP!— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 17 мая 2019 г.
Get out those brooms, Bruins fans! 🧹🧹🧹#NHLBruins 3 - 0 #TakeWarning
(BOS Wins Series 4-0) pic.twitter.com/GnZjQiminm
Также тремя очками отметился Давид Пастрняк, на счету которого гол и два ассистентских балла. Четвёртую шайбу забросил Брэд Маршанд.
"Бостон" выиграл серию со счётом 4-0 и впервые с 2013 года вышел в финал Кубка Стэнли. Шесть раз "мишкам" удавалось выиграть главный трофей НХЛ. Последний раз это случилось в сезоне 2010/11. Тогда "Бостон" в семи матчах переиграл "Ванкувер".
Второй финалист Кубка Стэнли определится в противостоянии "Сан-Хосе" с "Сент-Луисом". На данный момент "Сан-Хосе" ведёт в серии — 2-1.
Кубок Стэнли. Полуфинал
"Каролина Харрикейнз" — "Бостон Брюинз" — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2), в серии 0-4
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