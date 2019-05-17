"Бостон" вышел в финал Кубка Стэнли

"Бостон Брюинз" стал первым финалистом Кубка Стэнли, победив в четвёртом матче "Каролину Харрикейнз" со счётом 4:0.

Героем встречи стал нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, забросивший две шайбы и отдавший результативную передачу.

PATRICE BERGERON BURIES PASTRNAK'S GORGEOUS FEED TO CLINCH THE SWEEP!



Get out those brooms, Bruins fans! 🧹🧹🧹#NHLBruins 3 - 0 #TakeWarning

(BOS Wins Series 4-0) pic.twitter.com/GnZjQiminm — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 17 мая 2019 г.

Также тремя очками отметился Давид Пастрняк, на счету которого гол и два ассистентских балла. Четвёртую шайбу забросил Брэд Маршанд.

"Бостон" выиграл серию со счётом 4-0 и впервые с 2013 года вышел в финал Кубка Стэнли. Шесть раз "мишкам" удавалось выиграть главный трофей НХЛ. Последний раз это случилось в сезоне 2010/11. Тогда "Бостон" в семи матчах переиграл "Ванкувер".

Второй финалист Кубка Стэнли определится в противостоянии "Сан-Хосе" с "Сент-Луисом". На данный момент "Сан-Хосе" ведёт в серии — 2-1.

Кубок Стэнли. Полуфинал

"Каролина Харрикейнз" — "Бостон Брюинз" — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2), в серии 0-4