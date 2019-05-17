UFC FN 152: Кто фаворит боя между Кевином Ли и экс-противником Хабиба?

В ночь на воскресенье, 19 мая, в Рочестере (США) состоится турнир UFC Fight Night 152, где в главном бою вечера встретятся топовые экс-легковесы Рафаэл дус Анжус и Кевин Ли, перебравшиеся с недавних пор в полусредний дивизион.

Рафаэл дус Анжус (28-11-0) из Бразилии стал хорошо известен в России в апреле 2014 года благодаря бою с Хабибом Нурмагомедовым. На тот момент Рафаэл вёл победную серию в UFC из пяти поединков. Поединок с Орлом продлился все три раунда, результатом которых стала победа Хабиба единогласным решением судей. После встречи с россиянином дус Анжус вновь заработал победный рекорд из пяти боёв, включавший в себя не просто победы над такими топами, как экс-чемпионы организации Бенсон Хендерсон, Энтони Петтис, Нейт Диас и Дональд Серроне, но и завоевание титула. Но уже в 2016 году южноамериканец потерял свой пояс в схватке с Эдди Альваресом, проиграв впоследствии также и Тони Фергюсону.

Годом позже Рафаэл перебрался в полусредний вес, выиграв у бывшего чемпиона Робби Лоулера, и был близок к завоеванию пояса временного чемпиона UFC, но уступил Колби Ковингтону. В своём крайнем выступлении топовый бразилец проиграл судейским решением действующему обладателю пояса организации Камару Усману.

Кевин Ли (17-4-0) в период с 2016 по 2017 год находился на победной серии из пяти поединков, в рамках которой был зафиксирован и успех в бою с россиянином Магомедом Мустафаевым. В 2017 году 26-летний американец из Мичигана уступил болевым приёмом Тони Фергюсону, закрыв это поражение досрочной победой над Эдсоном Барбозой. 15 декабря 2018 года Ли встретился с Элом Яквинтой, уступив экс-претенденту на пояс чемпиона по очкам.

В 2019 году активно шли слухи об организации поединка Кевина Ли и Ислама Махачева, но, несмотря на колкости между бойцами в "Твиттере", до схватки дело всё же не дошло и вместо темнокожего американца на поединок с Махачевым на турнире UFC в России вышел армянский боец Арман Царукян.

Находясь на пятой строчке рейтинга лучших легковесов организации, Кевин принял решение попробовать себя в полусреднем весе, где победа над дус Анжусом способна приблизить Ли к претендентскому поединку.

Фаворитом данного противостояния является Рафаэл, но нельзя не отметить то факт, что бразильский боец крайне неудачно выступает против базовых борцов. Но сопоставим ли уровень борьбы Кевина с уровнями Хабиба Нурмагомедова, Камару Усмана или хотя бы Колби Ковингтона, узнаем уже в этот уик-энд.