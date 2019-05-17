СМИ: Переживший инфаркт Касильяс завершит карьеру

Испанское издание АВС сообщает, что один из лучших вратарей в истории футбола Икер Касильяс завершит профессиональную карьеру по окончании сезона. Связано это с сердечным приступом, который он перенёс в начале мая.

37-летний вратарь "Порту" пока официальных заявлений не делал.

Отметим, что Касильяс — чемпион мира и двукратный чемпион Европы, пять раз с мадридским "Реалом" становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов. С 2015 года выступает за "Порту", с которым единожды выиграл чемпионат Португалии.