Игнашевич: Чувствую в себе силы начать карьеру главного тренера

Легенда отечественного футбола Сергей Игнашевич заявил о том, что покидает ЦСКА.

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич принял решение попробовать себя в качестве главного тренера и покинуть пост в Академии ЦСКА.

— Я получил необходимые знания, за что благодарен ЦСКА. Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. У меня появилась уверенность, осталось только попробовать, — цитирует Игнашевича "Чемпионат". — На сегодня в ЦСКА я могу работать только в детской школе, а имея такой богатый практический опыт, мне хочется реализовать себя на взрослом уровне. Чувствую в себе силы начать карьеру главного тренера.

Напомним, что Игнашевич после чемпионата мира — 2018 объявил о завершении профессиональной карьеры. С 2018 года работал тренером в Академии ЦСКА.