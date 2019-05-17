25-летняя биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка из Германии Лаура Дальмайер приняла решение уйти из большого спорта. Об этом спортсменка заявила в социальной сети "Фейсбук".
Я больше не чувствую стопроцентной страсти, которая нужна для профессионального спорта, поэтому я решила закончить карьеру
Лаура Дальмайер
Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов
Напомним, Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой Пхёнчхана, а также семикратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира.
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