25-летняя биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры

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25-летняя биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Двукратная олимпийская чемпионка из Германии Лаура Дальмайер приняла решение уйти из большого спорта. Об этом спортсменка заявила в социальной сети "Фейсбук".

Я больше не чувствую стопроцентной страсти, которая нужна для профессионального спорта, поэтому я решила закончить карьеру

Лаура Дальмайер

Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Напомним, Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой Пхёнчхана, а также семикратной чемпионкой мира и обладательницей Кубка мира.

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