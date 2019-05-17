Баскетболист ЦСКА Клайберн: Мы сумеем победить "Реал"

Американский баскетболист московского ЦСКА Уилл Клайберн поделился своим мнением о предстоящем Финале четырёх.

— От матча с "Реалом" жду упорной борьбы на каждом метре площадки, сложных бросков, плотной игры под щитами, давления в атаке и в защите на протяжении всей встречи. Есть и другое ожидание, что мы сумеем победить, — сказал он в интервью "Советскому спорту". — Команды изменились, ситуации изменились. Сейчас всё будет по-другому.

Отметим, что Финал четырёх Евролиги состоится в Испании с 17 по 19 мая.