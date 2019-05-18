Гол Барбашёва помог "Сент-Луису" победить "Сан-Хосе"и сравнять счёт в серии

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Гол Барбашёва помог "Сент-Луису" победить "Сан-Хосе"и сравнять счёт в серии

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Фото: © AP Photo / Billy Hurst

В четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" дома со счётом 2:1 обыграл "Сан-Хосе Шаркс".

На 35-й секунде встречи российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашёв вывел хозяев площадки вперёд — 1:0.

Под занавес первого периода Тайлер Бозак увеличил преимущество "блюзменов", реализовав большинство, — 2:0. В третьем игровом отрезке форвард "Сан-Хосе" Томаш Гертл после удаления Алекса Пьетранжело сумел отыграть одну шайбу, но на большее "акул" не хватило — 2:1. "Сент-Луис" одерживает важную победу и сравнивает счёт в серии — 2-2.

Пятый матч команды сыграют 19 мая на домашней арене "Сан-Хосе".

Кубок Стэнли. Полуфинал

"Сент-Луис Блюз" — "Сан-Хосе Шаркс" — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Счёт в серии: 2-2

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