Гол Барбашёва помог "Сент-Луису" победить "Сан-Хосе"и сравнять счёт в серии

На 35-й секунде встречи российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашёв вывел хозяев площадки вперёд — 1:0.
IVAN BARBASHEV TALLIES JUST SECONDS INTO THE GAME TO OPEN THE SCORING FOR THE BLUES!#STLBlues 1 - 0 #SJSharks— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 18 мая 2019 г.
(SJ Leads Series 2-1) pic.twitter.com/mtihiaKOE8
Под занавес первого периода Тайлер Бозак увеличил преимущество "блюзменов", реализовав большинство, — 2:0. В третьем игровом отрезке форвард "Сан-Хосе" Томаш Гертл после удаления Алекса Пьетранжело сумел отыграть одну шайбу, но на большее "акул" не хватило — 2:1. "Сент-Луис" одерживает важную победу и сравнивает счёт в серии — 2-2.
Пятый матч команды сыграют 19 мая на домашней арене "Сан-Хосе".
Кубок Стэнли. Полуфинал
"Сент-Луис Блюз" — "Сан-Хосе Шаркс" — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Счёт в серии: 2-2
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